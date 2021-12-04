Быстро и уверенно: как Рублёв и Медведев разгромили Германию в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса. В противостоянии с национальной командой Германии Андрею Рублёву и Даниилу Медведеву потребовалось всего 115 минут, чтобы оформить досрочную победу. На двоих они позволили Доминику Кёпферу и Яну-Леннарду Штруффу выиграть всего 12 геймов из 36, при этом не отдав ни одной из своих подач. В воскресенье подопечные Шамиля Тарпищева оспорят титул с Хорватией, одержавшей победу над Сербией.

Матчевая встреча сборных России и Германии в Кубке Дэвиса могла бы стать чуть ли не самой принципиальной на этом турнире, если бы в составе немецкой команды оказался Александр Зверев. В этом сезоне он обыгрывал в важнейших матчах и Даниила Медведева, и Андрея Рублёва, и Карена Хачанова, так что мысли о реванше были бы почти у всего коллектива Шамиля Тарпищева.

Однако третьей ракетки мира в Мадриде не оказалось. Олимпийский чемпион не приехал на финальную стадию Кубка Дэвиса. Поводом стала не усталость из-за длинного сезона — мастер не пожелал участвовать в турнире в его нынешнем формате. Сборная Германии осталась без своего несомненного лидера, однако даже в его отсутствие добилась впечатляющего успеха — обыграла Сербию на групповом этапе и пробилась в полуфинал, где её ждала российская команда.

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Матч за выход в финал начался с поединка Андрея Рублёва и Доминика Кёпфера, занимающего 54-ю строчку в мировом рейтинге. Участие пятой ракетки мира могло вызывать некоторую настороженность. Рублёв стал самым загруженным членом команды, на которого легла ответственность и в одиночных матчах, и в парных. После поражения от Фелисьяно Лопеса россиянин имел несколько дней отдыха, но слегка разочаровал, когда провёл напряжённый трёхсетовый поединок со 171-й ракеткой мира Элиасом Имером из Швеции. Такого соперника Рублёв должен был обыгрывать, не доводя матч до тай-брейка в решающей партии.

Тем не менее Рублёв остался в составе и вышел на корт в шестой раз за последнюю неделю. Практически сразу после начала игры с Кёпфером россиянин развеял все мысли о потере формы. Уже в третьем гейме Рублёв заработал двойной брейк-пойнт и сразу же его реализовал. Этого оказалось достаточно для того, чтобы записать на свой счёт первый сет. Рублёв не покушался больше на чужую подачу, но и на своей играл бесподобно — в своих геймах он отдал всего пять очков, да и то большинство из них уже вторым мячом.

В следующей партии Кёпфер сразу же оказался в роли догоняющего. Он стал неоправданно рисковать на второй подаче, и когда судьба первого гейма оказалась на волоске, немец совершил двойную ошибку. На приёме же он совершенно ничего не мог противопоставить резким ударам россиянина. Отличался этот сет от предыдущего только тем, что в этот раз Рублёв всё-таки решил закончить его как можно скорее. Он заработал ещё по два брейк-пойнта и реализовал их с первой же попытки, что позволило ему выиграть сет со счётом 6:0, потратив на него всего лишь 22 минуты. После матча Рублёв признался, что сам был удивлён столь лёгкой победе.

«Не знаю, когда последний раз так выигрывал. В сравнении с предыдущими матчами сегодня главной задачей было начать играть и не расслабляться, как это случалось раньше. Когда я выигрывал довольно легко в начале матчей, а потом вроде как не нужно было прикладывать столько усилий, и в итоге сам дарил всё соперникам — либо выигрывал в трёх сетах, либо проигрывал. Сегодня понял, что нужно было играть от самого начала и до конца и только прибавлять и прибавлять. Если могу выигрывать 6:0, значит, так и надо выигрывать. Не отдавать ничего и не совершать глупых ошибок. В итоге так и получилось», — сказал Рублёв Okko Sport.

Возможность добыть путёвку в финал перешла к Даниилу Медведеву, чьим соперником по следующему матчу стал Ян-Леннард Штруфф. Россиянин дважды встречался с ним в этом году на травяных кортах, и в этих поединках между ними была зафиксирована ничья — они обменялись победами и выиграли друг у друга по три сета. Но на харде за второй ракеткой мира было явное преимущество, которое он собирался реализовать.

Первый сет проходил в достаточно равной борьбе. Ни один из теннисистов не набирал больше двух очков на приёме, и партия планомерно шла к тай-брейку. Но в нужный момент Медведев воспользовался тремя ошибками подряд на подаче у 51-й ракетки мира. Россиянин воспользовался эти подарком и вскоре закончил сет в свою пользу. Качество его подачи было даже выше, чем у Рублёва, — всего четыре очка досталось Штруффу, при этом Медведев совершил ровно столько же эйсов.

Вторая партия началась так же, как и первая, — соперники быстро разыгрывали свои геймы, не пытаясь обострить ситуацию. Только в этот раз перелом наступил чуть раньше, при счёте 2:2. Вновь у Штруффа не пошла игра, только теперь это во многом было вызвано классными розыгрышами в исполнении Медведева. Однако радость от брейка была недолгой — у чемпиона US Open вдруг пошла кровь из носа, и ему пришлось вызвать на корт врача.

К счастью, проблему удалось быстро решить. Хотя у немца ещё оставалось время на то, чтобы спасти свою команду от вылета, при той игре, которую демонстрировал Медведев, это было совершенно невозможно. На то, чтобы впервые с 2007 года пробиться в финал, сборной России хватило менее двух часов игрового времени. В битве за титул её будет ждать команда Хорватии, обыгравшая, в свою очередь, Сербию.