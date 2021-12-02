Рублёв: не знаю, как умудрился проиграть второй сет Имеру

Россиянин Андрей Рублёв высказался о победе в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису над Элиасом Имером из Швеции.

«Вторые сеты даются сложнее? Думаю, в первую очередь дело во мне. Не знаю, как умудрился проиграть второй сет. Расслабился по своей глупости, ошибся в тех местах, где это было невозможно. Сам вернул соперника в игру, и он почувствовал кураж, стал в разы лучше подавать. Последние две встречи и правда есть ощущение, будто оппоненты именно против меня выдают матч своей жизни. Но, опять же, я сам виноват»», — заявил в эфире «Окко ТВ» Рублёв.

Игра, которая прошла в Мадриде, завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 в пользу 24-летнего москвича. Счёт в матче Россия — Швеция стал 1:0.

В следующей игре встретятся Даниил Медведев и Микаэль Имер.

Россия в случае победы над Швецией сыграет в полуфинале турнира с Германией.

Ранее Андрей Чесноков предположил, почему Кубок Дэвиса никогда не вернётся к старому формату.