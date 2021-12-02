Чесноков предположил, почему Кубок Дэвиса никогда не вернётся к старому формату

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков ответил на вопрос, может ли Кубок Дэвиса когда-нибудь вернуться к прошлому формату — с пятью матчами.
Чесноков предположил, почему Кубок Дэвиса никогда не вернётся к старому формату
  • РИА Новости

«Думаю, назад дороги нет. Раньше играли четыре раза в году на Кубок Дэвиса, но это было не слишком комфортно. Представьте, готовишься к грунтовому сезону, и внезапно приходится лететь выступать даже не на харде, а чуть ли не на деревянном покрытии. Помню, как мы даже поехали играть на траве против Индии в такой период. Об этих нюансах всегда нужно помнить, когда мы говорим про возможное возвращение к старому формату», — сказал Чесноков в интервью RT.

Он также не считает, что новый формат влияет на то, что многие большие игроки в последние годы отказываются от участия в турнире.

«Рафаэль Надаль и Доминик Тим получили травмы, иначе вполне бы могли сыграть. Возможно, это относится к Звереву, Саша просто решил отдохнуть в конце сезона. Вдруг он хочет ударно начать следующий год с полными силами, как следует восстановиться. Думаю, такой укороченный формат, наоборот, даже удобен игрокам, но не так хорош для зрителей. Раньше каждая страна фактически принимала турнир и могла отхватить себе частичку атмосферы Кубка Дэвиса. Словом, есть свои плюсы и минусы», — подчеркнул Чесноков.

Ранее Чесноков выразил мнение, что для тенниса будет лучше, если Медведев сыграет с Джоковичем в финале Кубка Дэвиса.

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