«Сейчас уже нет смысла менять Рублёва»: Чесноков о ротации в сборной России и сложностях на пути к финалу Кубка Дэвиса

В матчах плей-офф Кубка Дэвиса нет смысла менять Андрея Рублёва на Карена Хачанова или Аслана Карацева. Об этом в интервью RT заявил экс-теннисист и тренер Андрей Чесноков. По его мнению, ротация в четвертьфинале турнира будет выглядеть не совсем уместным экспериментом. Специалист считает, что индивидуально россияне превосходят обоих соперников — Швецию и Германию — на пути к финалу, поэтому должны не доводить дело до парных встреч. Он также объяснил, почему турнир, скорее всего, никогда не вернётся к старому формату из пяти матчей.

— На первый взгляд, сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса достаточно легко, однако по результатам матчей этого не скажешь. Какие у вас остались впечатления от выступления на групповом этапе?

— Я бы не стал говорить, что ребята без проблем добрались до четвертьфинала. Просто было только с не хватающими звёзд с неба эквадорцами. Но одно дело играть с такой командой, другое — с более солидными соперниками. И противостояние с испанцами получилось очень сложным. Да, успешно сыграли в паре, хотя Фелисьяно Лопес и Марсель Гранольерс — хорошие теннисисты. Однако если бы Даниил Медведев отдал даже сет, парный матч воспринимался бы совершенно по-другому с психологической точки зрения. Тогда Аслану Карацеву с Андреем Рублёвым обязательно нужно было бы добыть победу. Это не то же самое, когда для выхода необходим всего один гейм. А ведь Даня начал вторую партию с 0:3, ещё бы один брейк от Пабло Карреньо-Бусты — и всё, с большой долей вероятности сет остался бы за испанцем. А так в решающей встрече и мы бы с вами один гейм выиграли.

— Евгений Кафельников во время трансляции парной встречи с испанцами посетовал на то, что было бы лучше потерпеть поражение и выйти со второго места в группе, но при этом лишить путёвки в четвертьфинал сербов и получить более комфортное расписание. Согласны с ним?

— Даже не знаю, как стоило сделать. Могли бы сыграть всего партию и отказаться, но решили биться до конца, преодолеть испытание. Вдруг возникли бы претензии в случае снятия с игры — подставили бы Сербию. Молодцы, что доиграли, но остаётся открытым вопрос, стоило ли это того вообще. Причём закончили встречу поздно, это тоже минус. Тот же Рублёв наигрался на всю катушку, провёл четыре матча за два дня и каждый из трёх сетов.

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— У вас не сложилось впечатления, что российские теннисисты отнеслись слишком легкомысленно к соперникам на групповом этапе?

— Ещё перед встречей с испанцами говорил: с ними будет очень сложно. После же поражения Рублёва хозяева соревнований имели больше шансов на успех. Причём Лопес и Гранольерс не первый раз играли пару против нас, они хорошо знают российских теннисистов и уже побеждали два года назад. В этот раз благо им не удалось, хотя в одиночке Фелисьяно был великолепен. В целом результаты показывают, что слабых команд на Кубке Дэвиса нет. Например, я думал, что у Хорватии нет шансов против Италии, а 273-я ракетка мира уничтожает Лоренцо Сонего. Казалось бы, человек у себя дома играет, но в последней партии его просто не было на корте. Лоренцо поразил меня своей неуверенностью и ошибками. В решающей же игре итальянцам противостояли сильнейшие парники планеты, поэтому для меня всё было очевидно.

— Рублёв в последнее время испытывает проблемы с соперниками, уступающими ему в классе, но при этом Шамиль Тарпищев выпускает его ещё в паре. Не кажется ли вам, что капитан слишком сильно верит в пятую ракетку мира?

— Это лучше спросить у Шамиля Анвяровича. Да, Андрей пребывает не в лучшей форме. Но мне сложно решать, стоило ли давать Рублёву играть только пару, а на одиночку выпускать Карена Хачанова или Карацева. Чтобы понимать, нужна ли нам ротация, необходимо ездить на турниры с участием наших игроков. Даже когда ты не личный тренер Медведева и Рублёва, стоит хотя бы в последние месяцы внимательно следить за их состоянием, здоровьем. От этого и зависит, кто будет выходить на корт в матчах Кубка Дэвиса.

— Тем не менее Андрей местами перестал быть похож на себя. Что случилось с ним в концовке сезона?

— Он здорово выглядел в начале года и неплохо в середине. Осенью же проиграл Фрэнсису Тиафо на US Open, быстро вылетел на Кубке Кремля, St. Petersburg Open и парижском «Мастерсе». На Итоговом вообще что-то непонятное произошло: всегда побеждал Каспера Рууда и здесь тоже вёл игру, но потерпел поражение. Так бы вышел в полуфинал — и никто бы не говорил, что концовка сезона провальная. Возможно, сказывается усталость. Перед матчем же с Лопесом я оценивал его шансы 50/50. Фелисьяно поймал кураж при своих трибунах, он мог попадать в корт с закрытыми глазами в тот день. Но также не стоит забывать, что встреча проводилась на высокогорье, где сложно играть. По крайней мере мне всегда было некомфортно контролировать мяч в Мадриде.

— У шведов не очень сильная пара, а Элиас Имер явно не будет фаворитом в одиночке, кто бы из россиян против него ни вышел. Не стоит ли Тарпищеву задуматься о ротации в четвертьфинале?

— Сейчас уже решающая стадия Кубка Дэвиса, и если делать перестановки в составе, то это уже выглядит как какой-то не совсем уместный эксперимент. Я согласен, что если теннисист выступает слабо, то, возможно, имеет смысл провести замену, поставить другого игрока. И сравнить, кто лучше себя проявил. Так можно делать, но не совсем ясно, есть ли время для этого. Сейчас уже нет смысла ставить кого-то вместо Рублёва, который прошёл весь групповой этап.

— Но ведь усталость накапливается и может проявиться в самый неподходящий момент. Неужели лучше продолжать испытывать Андрея двумя матчами в день?

— Согласен, что это не лучшее решение, но стоит отметить, что проиграл Рублёв на турнире не полному нулю. Лопес показал уровень не 40-летнего ветерана, который в сотню не попадает. Он продемонстрировал всё своё мастерство и разноплановость, будто он из топ-20: и резаными на второй подаче играл, и к сетке выходил неожиданно. Кроме того, испанец был не совсем удобен Андрею по ритму, играл разнообразно. Но по первому сету нельзя было сказать, что Рублёв уступит. Посмотрим, может, он ещё покажет свою лучшую игру на турнире. Ничего страшного ещё не произошло.

— А не удивляет, что Хачанову даже не дают возможности проявить себя в сборной, хотя он точно бы не хуже справился с задачей выиграть один гейм в паре?

— Мне кажется, рановато говорить, что Карен пропал с радаров, если вы к этому клоните. Он всё же был и в финале Олимпиады, держится в топ-30 рейтинга. Уверен, в любой момент, когда потребуется, будет готов выйти на корт.

— Складывается впечатление, что сборная сейчас выезжает на уверенности Медведева в себе. Но ведь человек провёл больше всех встреч в нынешнем сезоне и тоже не железный, что и подтвердили вторые сеты с Эмилио Гомесом и Карреньо-Бустой. Не возникает ли опасений из-за этого?

— Да, он и сам отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде. Однако со шведами будет точно не так сложно, как с хозяевами, у них даже второй состав выглядит посолиднее. У скандинавов всё держится на братьях Имер, но старший плетётся во второй сотне и является немного деревянным игроком. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам проиграли. Мы сильнее их по всем параметрам и должны проходить дальше.

— В полуфинале победителя нашей пары уже ждёт Германия. Удивила ли вас их победа над британцами, у которых сразу два представителя в топ-30 рейтинга ATP?

— Для меня, конечно, фаворитом были Кэмерон Норри и Даниэль Эванс. Казалось бы, Германия прибыла на соревнования без Александра Зверева, но продолжает свой путь. Вообще, Кубок Дэвиса получается непредсказуемым. Как мы уже вспоминали, Хорватия тоже была андердогом против Италии. В матче Британии и Германии Кевин Кравиц и Тим Пюц и вовсе уступали 0:5 на втором тай-брейке, но забрали семь очков подряд. Я вообще в шоке был. Соперник ничего предпринять не смог на подаче соперника, а в концовке немец здорово сыграл навылет. Да, у англичан сильные теннисисты, выступающие индивидуально, но ведь и Ян-Леннард Штруфф является крепким середняком. Начиная с 2019 года он одолел многих из первой десятки, и Медведева с Рублёвым в том числе.

— Иными словами, их стоит побаиваться в случае выхода в полуфинал?

— Конечно, у них хорошие парники. Но мы должны до этого гарантировать себе выход. Дело даже не в том, что одиночники у нас выше классом. Главное преимущество России в том, что уже доводилось играть в Мадриде. Не придётся привыкать к этому, в отличие от соперника. Нам уже не нужно приспособляться ни к высокогорью, ни к кортам, ни к воздуху.

— А если Россия всё же окажется в финале, то кого бы хотелось видеть оппонентом?

— И для зрителей, и для мирового тенниса в целом будет лучше, если в финале Даниил сыграет с Новаком. Разумеется, Джокович находится в отличной форме. Но стоит отметить, что он сам не любитель арен на возвышенности. Тем не менее сербы — фавориты вплоть до финала. Так что ждём финала с ними и реванша Медведева с первой ракеткой мира.

— Несомненно, встреча Даниила и Новака украсит турнир, потому что они главные звёзды. В то же время другие топы проигнорировали Кубок Дэвиса. Создаётся ощущение, что на это отчасти мог повлиять новый формат.

— Не думаю, что причина в этом. Рафаэль Надаль и Доминик Тим получили травмы, иначе вполне бы могли сыграть. Возможно, это относится к Звереву, Саша просто решил отдохнуть в конце сезона. Вдруг он хочет ударно начать следующий год с полными силами, как следует восстановиться.Думаю,такой укороченный формат, наоборот, даже удобен игрокам, но не так хорош для зрителей. Раньше каждая страна фактически принимала турнир и могла отхватить себе частичку атмосферы Кубка Дэвиса. Словом, есть свои плюсы и минусы.

— Многие ратуют за то, чтобы вернуть старый формат с пятиматчевыми противостояниями, который был более интригующим.

— Думаю, назад дороги нет. Раньше играли четыре раза в году на Кубке Дэвиса, но это было не слишком комфортно. Представьте, готовишься к грунтовому сезону — и внезапно приходится лететь выступать даже не на харде, а чуть ли не на деревянном покрытии. Помню, как мы даже поехали играть на траве против Индии в такой период. Об этих нюансах всегда нужно помнить, когда мы говорим про возможное возвращение к старому формату.