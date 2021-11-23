Появление на публике и видеочат с главой МОК: как развивается история с исчезновением теннисистки Пэн Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай, местонахождение которой некоторое время было неизвестным, по видеосвязи пообщалась с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и председателем комиссии спортсменов Эммой Терхо. Состояние бывшей первой ракетки мира в парном разряде вызывало вопросы у спортивной общественности, которая требовала предъявить доказательства того, что она в безопасности. В свою очередь, в WTA призвали провести полноценное расследование касательно ранее выдвинутых от имени Пэн Шуай обвинений в сексуальном насилии против бывшего вице-премьера Госсовета КНР.

История с исчезновением китайской теннисистки Пэн Шуай получила развитие. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде вышла на связь и пообщалась с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Разговор состоялся спустя почти три недели после того, как спортсменка обвинила бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли в сексуальном насилии и внебрачных отношениях с ней, после чего на время пропала из информационного поля.

Вопрос о том, что происходит с Пэн Шуай и находится ли она в безопасности, обсуждался теннисным сообществом последнюю неделю. После выступления главы Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона, который потребовал расследовать озвученные обвинения, началась масштабная кампания в поддержку 35-летней спортсменки. Многие ведущие игроки мира выложили в своих соцсетях её фотографию с вопросом «Где Пэн Шуай?», а француз Николя Маю даже написал его на камере после победы на Итоговом турнире ATP в парном разряде.

Многие теннисисты активно высказывались по поводу произошедшего и требовали более активных действий со стороны организаций, способных оказать влияние на ситуацию. Тот же Маю призвал МОК обратить внимание на возникшую проблему и напомнил, что ближайшая зимняя Олимпиада состоится в Пекине.

17 ноября дело Пэн Шуай получило новое развитие. Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал текст электронного письма, сообщив, что его написала теннисистка. В нём содержится обращение к Саймону и заявление, что новости о её пропаже не соответствуют действительности, а также опровержение обвинений в адрес Чжана Гаоли.

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У самого Саймона остались сомнения в подлинности письма. Он заявил, что текст публикации только усугубляет опасения по поводу Пэн Шуай. Глава WTA потребовал других доказательств того, что со спортсменкой всё хорошо, и отметил, что самому связаться с ней у него не получилось. Позднее в разговоре с CNN он дал понять, что готов вывести свою организацию из Китая, где проходит множество турниров, если его требования не будут выполнены.

Постепенно скандал вокруг китайской теннисистки стал выходить за пределы теннисного и спортивного миров. С призывом расследовать обвинения Пэн Шуай и предъявить доказательства её пребывания в безопасности выступила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл. В МОК же заявили, что находятся на связи с Международной федерацией тенниса, которая взяла ситуацию под свой контроль.

После опубликованного CGTN письма в интернете стали появляться новые доказательства того, что Пэн Шуай находится на свободе и занимается своими делами. Так, журналист Шэнь Шивэй выложил домашние фотографии спортсменки в окружении мягких игрушек, а редактор китайской газеты The Global Times Ху Сицзинь опубликовал видео, на котором Пэн Шуай обедает в ресторане с тренером и друзьями.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

Наконец, в минувшие выходные появились сообщения, что Пэн Шуай посетила в Пекине юниорский теннисный турнир, на котором она провела мастер-класс и раздала автографы детям. Этот момент тоже был запечатлён на видео и выложен в интернет.

Peng Shuai autographs balls for the kids at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals in Beijing. pic.twitter.com/uPVxlNK1cQ — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 21, 2021

Вечером 21 ноября успокоили общественность и в Международном олимпийском комитете. Президент организации Томас Бах вместе с председателем комиссии спортсменов Эммой Терхо и членом МОК от Китая Ли Линвэй пообщался с Пэн Шуай по видеосвязи. Разговор с ней продлился полчаса. Согласно публикации на сайте МОК, в ходе разговора теннисистка поблагодарила за неравнодушное отношение к себе, попросила уважать свою частную жизнь и заверила, что находится в безопасности в своём доме в Пекине. Напоследок Бах пригласил Пэн Шуай встретиться за ужином в январе 2022-го, когда он посетит столицу Китая, и она ответила согласием.

«Я испытала облегчение, увидев, что у Пэн Шуай всё в порядке — нас это беспокоило больше всего. Она выглядела расслабленной. Я предложила ей нашу поддержку и оставаться на связи в любое удобное для неё время, что она, очевидно, оценила», — рассказала Терхо.

При этом из опубликованного пресс-службой МОК сообщения нельзя понять, обсуждалась ли тема сексуального насилия, ставшего поводом для всей истории. Комментируя разговор Пэн с Бахом, в WTA выразили удовлетворение тем, что спортсменке ничего не угрожает, но снова потребовали разобраться с озвученными обвинениями в адрес Чжана Гаоли и провести независимое расследование.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes’ Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365https://t.co/8at0ZMrozS — IOC MEDIA (@iocmedia) November 21, 2021

После этого историю с Пэн Шуай прокомментировали китайские власти. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что вопрос с исчезновением теннисистки должен быть закрыт, так как она уже неоднократно оказывалась на публике.

«Этот вопрос не касается внешней политики. Уверен, вы также отметили, что недавно она приняла участие в публичных мероприятиях», — приводит слова Чжао ТАСС.