Серена Уильямс прокомментировала пропажу китайской теннисистки Пэн Шуай

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Бывшая первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс отреагировала на информацию о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай.
Серена Уильямс прокомментировала пропажу китайской теннисистки Пэн Шуай
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Я опустошена и потрясена новостями о моей коллеге Пэн Шуай. Надеюсь, она в безопасности и найдётся как можно скорее. Это необходимо расследовать, и мы не имеем права молчать. Шлю свою любовь ей и её семье в это невероятно тяжёлое время», — написала Уильямс в Twitter.

Ранее сообщалось о пропаже Пэн Шуай после её слов о сексуальных домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. 

Позже в сети появилось письмо якобы от имени спортсменки, в котором она рассказала, что с ней всё в порядке, а новость о насилии не соответствует действительности.

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