«Её слова вызывают тревогу»: что известно об исчезновении китайской теннисистки Пэн Шуай

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай перестала выходить на связь после откровенного сообщения в социальной сети Weibo. В нём китаянка обвинила бывшего высокопоставленного чиновника Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Пост был удалён, с тех пор спортсменку никто не видел. Две ведущие ассоциации теннисистов-профессионалов WTA и ATP потребовали разобраться в случившемся.

В последние дни теннисное сообщество всерьёз обеспокоено судьбой бывшей первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай из Китая. Она не выходит на связь на протяжении двух недель после того, как обвинила бывшего вице-премьера страны Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Всемирная теннисная ассоциация (WTA) потребовала инициировать расследование и добиться справедливости в отношении спортсменки.

Всё началось с поста Пэн Шуай, опубликованного 2 ноября в китайской социальной сети Weibo. Теннисистка написала его со своего верифицированного аккаунта, на который подписано больше полумиллиона человек. В своём объёмном сообщении она рассказала историю взаимоотношений с Чжан Гаоли, который занимал пост первого вице-премьера Государственного совета КНР и входил в Постоянный комитет Политбюро.

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Пэн Шуай кратко упомянула, как в 2011 году вступила в сексуальные отношения с политиком, когда тот ещё работал в Тяньцзине. Но вскоре они прекратили общение, так как Чжан Гаоли получил повышение и переехал в Пекин. Спустя семь лет, когда он завершил политическую карьеру, он снова связался с действующий на тот момент теннисисткой. Пэн Шуай заявила, что тогда Чжан Гаоли принудил её к половому акту.

После этого между ними завязались полноценные отношения, хотя в тот момент он был женат. Спортсменка призналась, что испытывала чувства к мужчине, который старше её на 40 лет. Так продолжалось до недавнего времени, пока между ними не произошла сильная ссора. После этого победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде решила подробно рассказать обо всём, что они скрывали. Пэн Шуай также отметила, что не сохранила никаких доказательств их связи.

Уже спустя 20 минут после публикации пост был удалён, а его содержимое сохранилось только в скриншотах. Также была усилена цензура в китайском сегменте интернета, в результате чего пользователям стали недоступны запросы по словам «Пэн Шуай» и «теннис». Больше спортсменка не писала никаких сообщений и никак не комментировала случившееся.

Исчезновение Пэн Шуай после озвученных обвинений обеспокоило её коллег. 59-я ракетка мира Ализе Корне из Франции призвала не молчать по поводу китаянки, а её соотечественник Николя Маю ретвитнул пост с обращением к WTA, чтобы она вступилась за спортсменку. Не осталась в стороне и обладательница 18 титулов на турнирах Большого шлема Крис Эверт.

«Да, эти обвинения вызывают тревогу. Я знаю Пэн с тех пор, как ей исполнилось 14 лет. Мы все должны быть обеспокоены. Это серьёзно. Где она? В безопасности ли она? Любая информация будет полезна», — написала американка в Twitter.

После этого с заявлением выступил глава WTA Стив Саймон. От лица своей организации он поддержал спортсменку и призвал провести открытое и независимое расследование по выдвинутым обвинениям.

«Недавние события в Китае, касающиеся игрока WTA Пэн Шуай, вызывают глубокую обеспокоенность. Как организация, посвящённая женщинам, мы остаёмся верны принципам, на которых мы были основаны, — равенство, возможности и уважение. Пэн Шуай, как и все женщины, заслуживают того, чтобы их услышали, а не вынудили молчать. Её обвинения, связанные с действиями бывшего китайского руководителя, включающие в себя сексуальное насилие, должны быть восприняты со всей серьёзностью. В любом обществе, поведение, которое, по её словам, имело место, должно быть расследовано, а не оправдано или игнорировано», — сказал Саймон.

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В личной беседе с журналистами The New York Times глава WTA рассказал, что его источники, в том числе из Китайской теннисной ассоциации, подтверждают, что Пэн Шуай находится в безопасности. Однако сам он не может подтвердить эту информацию, так как никто из официальных лиц или других игроков пока не выходил на контакт с 35-летней спортсменкой.

Поддержал Саймона и Андреа Гауденци, занимающий аналогичный пост в Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он заявил, что нет ничего важнее безопасности теннисного сообщества и выразил беспокойство в связи с исчезновением китаянки.

«Нас обнадёживают недавние заверения, полученные WTA, в том, что девушка в безопасности и находится под присмотром, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Также мы полностью поддерживаем призыв WTA к полному, справедливому и прозрачному расследованию обвинений о сексуальном насилии», — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.

Не обошёл тему пропажи коллеги и первая ракетка мира Новак Джокович. После победы над норвежцем Каспером Рудом в стартовом матче Итогового турнира года он признался, что шокирован новостями из Китая.

«Это ужасно. Тем более она тот человек, которого я часто встречал в туре на протяжении предыдущих лет. Очень надеюсь, что с ней всё в порядке. Я могу представить, что чувствует её семья, зная, что она исчезла», — приводит слова Джоковича AFP.

Стоит отметить, что Китай является едва ли не самым важным партнёром WTA. Организация заключила 10-летний контракт на проведение в Шэньчжэне WTA Finals, по условиям которого китайская сторона обязалась построить новый теннисный стадион и увеличить призовой фонд до $14 млн. Кроме того ассоциация планировала в нынешнем сезоне заполнить календарь ещё десятью турнирами в Китае, но все они были отменены из-за пандемии.

В недавнем прошлом отношения глобального спорта с Китаем уже осложнялись из-за политических разногласий. В 2019 году разгорелся скандал, когда генеральный менеджер баскетбольного клуба «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори выступил в поддержку протестов в Гонконге. В результате в Китае был отменён показ игр Национальной баскетбольной ассоциации, и лига понесла крупные убытки.

Но, по словам Саймона, нынешняя ситуация с Пэн Шуай отличается от той и не должна сказаться на сотрудничестве его организации с китайскими партнёрами. Он отметил, что по обвинениям в изнасиловании не должно быть компромиссов и полумер. Саймон допустил, что в крайнем случае деловые отношения с Китаем будут прекращены.