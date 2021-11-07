Реванш за US Open: Джокович с трудом победил Медведева в финале парижского «Мастерса»

Даниил Медведев не смог защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Он дошёл до финала, в котором уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Российский теннисист выиграл стартовый сет, но не удержал своё преимущество и в дальнейшем проиграл четыре гейма на своей подаче. Таким образом, сербский спортсмен взял реванш за поражение в финале US Open, а также обновил рекорд по количеству побед на соревнованиях такого ранга.

В Париже прошёл последний в сезоне турнир серии «Мастерс». В этом году болельщикам повезло увидеть настоящий финал мечты: за титул на кортах «Берси» боролись одновременно два последних победителя турнира и две первые ракетки мира. Сербу Новаку Джоковичу противостоял россиянин Даниил Медведев, чьё противостояние уже становится настоящей классикой тенниса.

Путь Медведева к финалу оказался совсем непростым. В первом матче с белорусом Ильёй Ивашкой россиянин вёл со счётом 5:1 и имел три сетбола, но упустил всё своё преимущество — всё это напоминало его последний матч в Индиан-Уэллсе, проигранный Григору Димитрову. Медведев всё-таки выиграл ту партию, а вместе с ней и матч, но продолжил нервировать своих болельщиков. В 1/8 финала он проиграл первый сет молодому американцу Себастьяну Корде. К счастью, у того не хватило опыта, чтобы довести поединок до победы. В следующих партиях Медведев отдал уже всего лишь четыре гейма своему сопернику.

Поначалу парижская публика переживала за прошлогоднего чемпиона, но её настроение изменилось, когда оппонентом Медведева стал француз Юго Гастон. Болельщики вызывающе реагировали на любую ошибку второй ракетки мира, но они словно позабыли, что под таким давлением он играет только лучше. Когда Гастон повёл со счётом 5:4 и заработал тройной сетбол, Медведев сумел отыграться и взять партию на тай-брейке, а затем выиграл следующую партию. Благодаря этому россиянин добрался до отметки $20 млн призовых за карьеру.

В полуфинале Медведев хоть и встречался с олимпийским чемпионом и победителем двух «Мастерсов» этого сезона Александром Зверевым из Германии, но этот матч оказался самым простым для россиянина. Зверев не был похож на самого себя ни в игре на задней линии, ни на подаче, много психовал и в итоге зацепил всего по два гейма в каждом сете. Медведев оформил шестой выход в финал «Мастерса» всего лишь за 1:20.

Столь же интересно складывался турнирный путь Джоковича. После трёхсетовой победы над венгром Мартоном Фучовичем он на отказе Гаэля Монфиса прошёл в четвертьфинал и там обыграл Тейлора Фритца из США. Во встрече с поляком Хубертом Хуркачем серб снова дал небольшую слабину и проиграл первую партию, но затем всухую выиграл вторую и закончил матч в свою пользу по итогам тай-брейка. Выход в финал позволил Джоковичу добиться по-настоящему исторического достижения: он в седьмой раз обеспечил себе первое место в рейтинге ATP по итогам сезона и побил рекорд Пита Сампраса, установленный 23 года назад.

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Интересно, что в статусе лучшего теннисиста мира Джокович встречался с 82 разными соперниками и с 81 из них добился положительного баланса игр. Единственным исключением стал Медведев — он четыре раза обыгрывал первую ракетку из Сербии и уступал только два раза. Последнее поражение было особенно обидным для Джоковича. Россиянин победил его в финале US Open и не позволил завоевать карьерный Большой шлем. Воспоминания о той неудаче ещё были свежи, когда два последних чемпиона «Мастерса» в Париже встретились на кортах «Берси».

Начало матча тоже сложилось не в пользу Джоковича. Он проиграл два первых гейма, допустив шесть невынужденных ошибок, в то время как Медведев показывал предельно чёткую игру. Но сербский теннисист быстро взял себя в руки. В ответ он выиграл восемь очков подряд, одно из которых подарил сам же россиянин двойной ошибкой. Джокович продолжал владеть инициативой и даже имел брейк-поинт при счёте 3:2 в свою пользу, пока Медведев не настроил подачу.

В седьмом гейме у первой ракетки мира снова начались проблемы. Три ошибки подряд привели к тройному брейк-поинту. Медведев вышел к сетке и воспользовался своим шансом. В дальнейшем он ещё не раз таким образом набирал нужные очки, но основным его оружием стала подача, от которой Джокович не находил спасения. Российский теннисист не торопясь довёл сет до победы и выиграл у серба уже пять партий подряд, если учитывать их совместную тренировку перед «Мастерсом».

The perfect play 🧠@DaniilMedwed goes up a break on Djokovic in the first set!#RolexParisMasterspic.twitter.com/7iSw9ZA9nR — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Совершенства в подаче Медведев добился в четвёртом гейме второго сета. Он исполнил три эйса подряд. Но, ко всеобщему удивлению, пользы от этого второй ракетке мира не было никакой. У россиянина внезапно сбился прицел, и мяч перестал перелетать сетку. Четыре осечки подряд привели к совершенно нелогичному брейку Джоковича, который он стал усердно защищать. Он тоже освоил своевременные выходы к сетке и за счёт них не давал возможности Медведеву контролировать игру.

Российский теннисист попытался спасти партию при счёте 3:5. Он выиграл несколько красивейших розыгрышей, во время которых заставлял всех удивляться своей подвижности и цепкости. Дважды Медведев был в шаге от того, чтобы отыграть брейк, но отыграться так и не смог. Вскоре ему уже приходилось отыгрывать сетболы, которые Джокович усердно зарабатывал выходами к сетке. Когда ему надоело сопротивление россиянина, он просто эйсом поставил точку в партии.

Here, there and EVERYWHERE ⚡️@DjokerNole raising his level in the second set!#RolexParisMasterspic.twitter.com/BupZvtmmFU — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Третий сет Медведев уже провёл ниже своих возможностей, в то время как Джокович не сбавлял обороты. После обмена геймами на своей подаче он стал переигрывать россиянина на задней линии, где даже в этом матче Медведев обычно чувствовал себя комфортно. Джокович выиграл три гейма подряд, в том числе два на чужой подаче, и в этот момент у действующего чемпиона сдали нервы. Он устроил тираду зрителю, который крикнул под руку во время ввода мяча, и получил за это предупреждение от судьи.

Такая встряска помогла Медведеву собраться и выдать один образцовый гейм на подаче Джоковича, но спасать весь матч было уже поздно. От уверенной подачи россиянина не осталось и следа, и сербский теннисист легко навязывал свою игру на приёме. С первой попытки он реализовал матчбол и установил ещё одно невероятное достижение — выиграл турнир серии «Мастерс» в 37-й раз за карьеру и побил рекорд Рафаэля Надаля. Также серб провёл 13-й сезон за карьеру, во время которого выиграл хотя бы один титул этой серии.

NOVAK-ATION FROM TITLETOWN 🏆🇷🇸



The moment @DjokerNole won a record-breaking 37th Masters 1000 title vs Medvedev in Paris!#RolexParisMasterspic.twitter.com/m57J45xit8 — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

В этом сезоне у двух первых ракеток мира будет ещё две возможности встретиться друг с другом, если позволят обстоятельства. Через неделю в Турине начнётся Итоговый турнир ATP, где Медведев будет защищать титул победителя, а затем состоится финальный раунд Кубка Дэвиса, на который заявлены сборные России и Сербии.