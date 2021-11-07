Джокович: Медведев нашёл свою лучшую игру

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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финала турнира категории «Мастерс» в Париже против второго номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянина Даниила Медведева.
Джокович: Медведев нашёл свою лучшую игру
  • AP

«Это большой вызов, впереди большая битва. Я заметил, что Медведев нашёл свою лучшую игру, он стал меньше ошибаться. Но я тоже хорошо себя чувствую на корте и за его пределами. Надеюсь, что начало матча для меня сложится лучше, чем в Нью-Йорке. Мне необходимо показать свой лучший теннис, чтобы взять титул. Я знаю, что надо делать, но это не даёт мне стопроцентную гарантию. Я готов бороться. Он обыграл меня в нашем последнем матче. В Австралии выиграл я, но оба матча были очень непростыми. Надеюсь, что смогу извлечь опыт из поражения в Нью-Йорке. Я немного посмотрел игру Даниила в матче со Зверевым. Он показал потрясающий теннис. Он мало ошибается и хорошо подаёт», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Серб и россиянин встречались девять раз. Лидирует в личных встречах Джокович — 5:4.

Ранее Тарпищев назвал Медведева фаворитом в финальном матче парижского «Мастерса» с Джоковичем. 

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