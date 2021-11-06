Тарпищев назвал Медведева фаворитом в финальном матче парижского «Мастерса» с Джоковичем

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился своими ожиданиями от финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Париже, где серб Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«С Джоковичем будет очень интересно. Новак захочет отомстить Медведеву за США. Но в игре с Хуркачем Джокович выглядел очень уставшим. Счастливая случайность, что он победил, потому что поляк был свежее. Если в финале завяжется длинная борьба, то Даня выиграет. Медведев подходит фаворитом», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

В последний раз матч между Джоковичем и Медведевым состоялся в финале US Open — 2021, где россиянин одержал победу.

Ранее Тарпищев назвал заслуженной победу сборной России по теннису в Кубке Билли Джин Кинг.