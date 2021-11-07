Медведев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Джоковичем

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Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев высказался перед финалом парижского «Мастерса» с сербом Новаком Джоковичем.
Медведев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Джоковичем
  • AP

«Конечно же, победа на US Open дала мне, возможно, некоторые тактические приёмы, которые я захочу повторить или использовать против Джоковича в финале «Мастерса». В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, то его бы не было там, где он сейчас. Так что он определённо попытается что-то изменить, и здесь заранее непонятно, что конкретно. Думаю, что да, против некоторых игроков вы чувствуете, что получаете уверенность благодаря последней победе над ними, однако против Новака вы знаете, что он захочет обыграть вас ещё больше», — цитирует слова Медведева Tennis World USA.

7 ноября в 17:00 мск Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым в финале парижского «Мастерса». По личным противостояниям впереди сербский теннисист 5:4.

Ранее Джокович выразил мнение, что Медведев нашёл свою лучшую игру.

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