Король Нью-Йорка: Медведев разгромил Джоковича в финале US Open и выиграл первый турнир Большого шлема в карьере

Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. На протяжении всех трёх партий россиянин демонстрировал невероятный уровень игры и доминировал над первой ракеткой мира, лишь раз уступив ему подачу. Таким образом, Медведев выиграл первый турнир Большого шлема в карьере. Из россиян этого добивались только Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Финал Открытого чемпионата США имел право считаться историческим по многим причинам. Даниил Медведев мог выиграть свой первый мейджор в карьере и полноправно занять место в элите мирового тенниса. В то время как у Новака Джоковича была другая мотивация. Серб уже давно доказал, что является одним из величайших представителей данного спорта, а триумф на US Open позволял рассматривать его в качестве номера один на все времена. В этом случае он не только повторял достижение Рода Лейвера 1969 года и собирал календарный Большой шлем, но и обходил по числу трофеев своих главных конкурентов — Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Возможно, именно статус и звёздность во многом и позволяли первой ракетке мира считаться фаворитом встречи. Но, помимо этих факторов, за него говорил и опыт выступлений в решающих матчах. Если Новак брал верх в 20 из 30 своих финалов, то Даниил проиграл оба. Причём первый он уступил именно в Нью-Йорке — в 2019 году он не смог справиться с Надалем, — а во втором ничего не сумел противопоставить именно Джоковичу в Австралии. Причём тогда во многом помешали именно проблемы с психологией. Россиянин банально не совладал с эмоциями и посыпался, в итоге проиграв все три сета.

К этому финалу он подошёл куда более зрелым спортсменом. И если с игровыми характеристиками всё было в полном порядке уже давно, то в плане психологии удалось заметно прибавить. Если раньше у Медведева регулярно случались срывы по ходу встреч, то на Открытом чемпионате США подобных эпизодов было минимальное количество. Во многом именно это помогло ему на одном дыхании пройти путь до решающей встречи соревнований, уступив лишь один сет — в четвертьфинальном противостоянии с Ботиком ван де Зандсхулпом. И многие связывали это с влиянием на него психолога Франциски Дозе, лично наблюдавшей за его игрой в Нью-Йорке. Они сотрудничают уже несколько лет, но плоды её работы особенно ярко проявились именно сейчас.

Что касается Новака, то его моральное состояние было далеко от совершенства. В 2021 году серб мог установить величайшее достижение не только в своей карьере, но и в истории тенниса в целом. К середине июля в его активе уже значились победы на ТБШ в Австралии, Франции и Великобритании, а для полной коллекции не доставало лишь триумфа в США. Но с каждым шагом по направлению к решающему турниру Джоковичу становилось всё тяжелее как физически, так и психологически. Первым тревожным звоночком стало его поражение от Александра Зверева в полуфинале Олимпиады, лишившее его надежд на завоевание Золотого шлема (четыре мейджора и золото Игр). А по ходу US Open опасения лишь подтвердились.

Открытый чемпионат США и так сложно назвать любимым мейджором Джоковича. Именно здесь он чаще всего проигрывал в финалах (пять раз), а процент побед (86,2%) был одним из самых низких. Менее удачно он выступал лишь на грунтовом «Ролан Гаррос» (84,4%), что вполне может быть обусловлено неудобным покрытием.

А его путь к финалу в 2021 году и вовсе получился крайне сложным. В общем счёте он провёл на корте 17 часов 26 минут (на 5 часов 35 минут больше Медведева) и проиграл суммарно шесть сетов. При этом начиная с третьего круга он неизменно отдавал первую партию, что могло свидетельствовать о волнении. Как ни крути, а на кону стояло очень многое.

Продолжилась эта тенденция и в финале. Разница была лишь в том, что Александр Зверев и Маттео Берреттини брали то, что плохо лежит, конвертируя ошибки Джоковича в очки. Медведев же своей идеальной игрой буквально выбивал почву из-под ног у первой ракетки мира. Россиянин был великолепен в длинных розыгрышах, что не оставляло сербу иного выбора, кроме как постоянно выдвигаться к сетке. Но если в первой партии это ещё приносило сербу успех, а КПД от подобных действий составлял 89%, то в последующих он упал примерно до 60%.

Однако в остальном Новак был очень плох. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, а прийти в себя ему не давала феноменальная точность и стабильность противника. Именно это позволило Даниилу сходу взять гейм на приёме, а впоследствии чуть было не повести со счётом 3:0. На собственной же подаче он был практически безупречен. Свидетельством тому — восемь эйсов при всего одной двойной в первом сете и 100% выигранных очков при попадании первым мячом (15/15). Навязать борьбу такому Медведеву было практически невозможно, особенно если ты сам работаешь на средних оборотах.

В начале второго сета Джокович немного воспрянул духом, что подтверждают пять заработанных брейк-пойнтов. При этом дело скорее в том, что хватку ослабил сам Медведев. Число невынужденных ошибок возросло вдвое (14/7), но гениальные удары по-прежнему продолжали проходить. А иногда и удача была на его стороне. В четвёртом гейме Даниил вполне мог оказаться в роли догоняющего — при счёте «меньше» он был вынужден подавать вторым мячом и сделал это не самым удачным образом, но в этот момент на стадионе имени Артура Эша внезапно заиграла музыка. Судья потребовал заново провести розыгрыш, что пошло на пользу россиянину. Он взял три очка подряд и восстановил паритет, а впоследствии дожал деморализованного серба на приёме.

На этом борьба во второй партии закончилась. Россиянин под ноль взял свою подачу и повёл 4:2, а впоследствии отдал сербу лишь два очка на приёме суммарно. И в этот момент положение Джоковича нельзя было расценивать иначе как критическое. Хотя бы по той причине, что ранее он лишь раз побеждал в финале ТБШ, уступая по сетам со счётом 0:2. Три месяца назад он сломил сопротивление Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос».

Казалось, что перед стартом третьей партии Джокович обязательно прибегнет к каким-либо уловкам. Например, возьмёт длительный туалетный перерыв на манер того же Циципаса или вызовет врача. С учётом возникших у него проблем с плечом по ходу Олимпиады это было бы вполне оправданно. Однако гордый серб не стал пытаться сбить ритм Медведеву, подписав самому себе приговор.

Четыре первых гейма третьего сета остались за Даниилом, а Новак казался по-настоящему потерянным. Постоянные срывы и попадания в сетку чередовались с авантюрными и неподготовленными выходами к сетке, за что его постоянно наказывали. Но не только в этом заключались причины неудач Джоковича. Главная была в том, что Медведев на протяжении всей встречи демонстрировал, возможно, лучший теннис в жизни и не собирался останавливаться.

Немного притормозить его смогли лишь местные болельщики. Сложно сказать, испытывали ли они ненависть конкретно к Медведеву, поддерживали ли Джоковича или просто хотели, чтобы финал не был скоротечным, но именно они помогли сербу отыграть первый матчбол. Свист на арене был настолько оглушительным, что россиянин более 20 секунд не мог исполнить подачу. А когда наконец получил возможность сделать это, то дрогнул. Две двойные ошибки подряд и одна невынужденная вдогонку — и Новак сделал первый брейк.

Следующие два гейма зрители продолжали всеми силами поддерживать Джоковича, зачастую переходя все границы дозволенного, но во второй раз сломить Медведева уже не получилось. На заключительную подачу соперника Новак выходил со слезами на глазах и с трудом смог взять себя в руки. А Даниила было уже не остановить. С третьей попытки он реализовал матчбол и выиграл первый турнир Большого шлема в карьере. До него подобное удавалось лишь двум отечественным теннисистам — Евгению Кафельникову и Марату Сафину.

На протяжении матча Медведев позволял себе лишь иногда поднимать вверх сжатый кулак, но во время церемонии награждения наконец расслабился. Россиянин извинился перед продолжавшим плакать сербом за то, что не позволил тому повторить достижение Лейвера и собрать календарный Большой шлем, а также признался, что был обязан одержать победу. По его словам, он не успел подарить жене подарок на третью годовщину свадьбы, поэтому хотел преподнести ей главный трофей US Open.