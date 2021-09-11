Уникальный в своём роде: Медведев первым из российских теннисистов пробился в финал US Open дважды за карьеру

Даниил Медведев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин доминировал на протяжении всего матча за исключением середины второго сета, когда отдал канадцу гейм на своей подаче и уступал со счётом 2:5. После этого он выиграл 11 из 13 геймов и в третий раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема — 6:4, 7:5, 6:2. При этом Медведев стал первым представителем России в мужском одиночном разряде, кому удалось дважды добраться до титульного поединка US Open.

К полуфинальному матчу Открытого чемпионата США с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом российский теннисист Даниил Медведев подходил в статусе явного фаворита, о чём свидетельствовали и котировки букмекеров. Это неудивительно, ведь вторая ракетка мира не просто был на голову сильнее своих соперников на текущем американском мейджоре, но и проиграл всего один сет — Ботику ван де Зандсхулпу в четвертьфинале. С Оже-Альяссимом он прежде встречался лишь раз, в 2018-м и тогда сумел победить.

Канадец же прошёл куда более сложный турнирный путь. Чего стоили только пятисетовый матч с Роберто Баутистой-Агутом в третьем круге, а также трудовая победа над Евгением Донским на старте US Open, когда посеянный под 12-м номером теннисист сумел выиграть только за счёт тай-брейков. Однако опасаться Феликса всё же стоило, поскольку в четвертьфинале он победил благодаря отказу Карлоса Алькараса в середине второго сета, а значит имел чуть больше времени на восстановление.

Тем не менее Медведев всё же повторил свой успех 2019 года и во второй раз в карьере пробился в финал нью-йоркского турнира, разобравшись с соперником в великолепном стиле и не отдав ему ни одной партии — 6:4, 7:5, 6:2. Даниил в очередной раз доказал, насколько высококлассным теннисистом является на хардовом покрытии (в этом году он уступил всего пять раз). Кроме того, для уроженца Москвы это уже десятая победа над теннисистом из топ-20 рейтинга ATP в этом сезоне.

Однако начинался поединок для него не так радужно. На старте матча андердог попытался дать бой фавориту и навязать свой агрессивный стиль. Однако бросались в глаза регулярные невынужденные ошибки, которые канадец допускал в достаточно простых ситуациях. Это и сыграло с ним злую шутку в первом сете. При счёте 3:3 на подаче соперника Даниил измотал оппонента длинными розыгрышами, а тот два раза подряд послал мяч в аут, что дало россиянину психологическое преимущество. В итоге он сделал первый брейк, после чего спокойно довёл сет до победы.

Во второй партии Оже-Альяссим стал, казалось, гораздо меньше ошибаться, а трибуны добавили ему уверенности. Канадец сумел дать настоящий бой Медведеву и в шестом гейме реализовал брейк-пойнт. Затем Феликс повёл со счётом 5:2 и имел все шансы взять сет, но российский теннисист сначала уверенно взял собственную подачу, а потом выиграл гейм на чужой, отыграв два сетбола. После этого начался настоящий бенефис Даниила, который взял 22 розыгрыша из 29 и подходил к третьей партии уже с солидным игровым преимуществом. При этом ключевым фактором стали активно выигранные очки (14 у Медведева против пяти у Альяссима).

Третий сет, как оказалось, стал простой формальностью. Россиянин выиграл восемь очков на приёме в тех геймах, которые завершились брейком, в то время как сопернику удалось в них всего лишь раз успешно сыграть на своей подаче. Феликс смог напоследок взять гейм, но затем Даниил поставил точку на своей подаче — 6:2.

Таким образом, Медведев за 2 часа и 4 минуты спокойно разобрался с канадцем, выиграв 81% очков на первой подаче. В финале его ожидает встреча либо с легендарным Новаком Джоковичем, либо с олимпийским чемпионом Токио Александром Зверевым. После окончания встречи москвич признался, что с огромным интересом посмотрит за противостоянием конкурентов в номере гостиницы.

«Сложно сказать, когда мне больше понравилось выходить в финал, два года назад или сейчас. Тогда получился безумный турнир, до финала все зрители были против меня и возникло особенное ощущение, когда повернул их в свою сторону. Сейчас играю иначе, но так работает теннис: либо развиваешься, либо падаешь вниз. Нельзя оставаться на одном уровне. Хотя тогда я тоже действовал хорошо... Мы все понимаем, за чем гонится Джокович. И я, и Саша уже играли с ним, но в любом случае это будет плотный матч. Если дальше встречусь с Новаком, нужно приготовить для него нечто особенное. Нельзя так просто победить человека, который идёт к календарному шлему», — заявил Медведев в прямом эфире Eurosport.

History for Russia!



Daniil Medvedev becomes the first 🇷🇺 man to reach multiple #USOpen singles finals. pic.twitter.com/aYjIPy3qs7 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

Вместе с тем россиянин подчеркнул, что матч с Оже-Альяссимом получился для него не настолько простым, как могло показаться некоторым болельщикам. По его словам, во втором сете многие были уверены в победе канадца.

«Никто не знал, в какую сторону качнётся этот поединок. В итоге получилось отыграть сетбол и провести несколько хороших розыгрышей. Когда выиграл гейм, появилось ощущение, что могу спастись. У соперника имелось два сетбола, и я думал: «Пожалуйста, только без эйсов по линии». При 4:5 понял, что наступает важный момент в игре, когда мне нужно сделать всё на самом высоком уровне. Это был момент, когда я мог сломить Оже-Альяссима морально. Так и получилось», — добавил Медведев.