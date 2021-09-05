Кафельников: только Джокович помешает Медведеву выиграть US Open

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о своих фаворитах Открытого чемпионата США по теннису.

«Медведев является одним из фаворитов этого шлема. Думаю, что только Джокович может помешать Даниилу выиграть US Open. Хотя ещё Зверев находится в прекрасной форме. Он, наверное, тоже входит в топ-3 претендентов на титул», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Медведев остался единственным российским представителем на турнире.

Ранее с US Open вылетели россияне Карен Хачанов, Аслан Карацев и Андрей Рублёв.

В 1/8 финала Медведев встретится с британцем Даниэлем Эвансом.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал оценку выступлению россиян на US Open.