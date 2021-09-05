Тарпищев оценил выступление россиян на US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал оценку выступлению россиян на Открытом чемпионате США 2021 года.
Тарпищев оценил выступление россиян на US Open
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Важно, что сейчас Медведев проходит всех игроков легко. На второй неделе Шлема лёгкость играет большую роль», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, Карен Хачанов вылетел с US Open, поскольку у него была травма, Аслан Карацев потерпел поражение от американца Дженсона Бруксби, потому что не успел восстановиться, а Андрей Рублёв не смог полностью использовать свой потенциал.

«Рублёва подвело то, что нет варианта Б. Не хватило вариантов для перестройки. Если он бы выиграл у Тиафо третий сет, смог бы и одержать победу в матче», — добавил Тарпищев.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих победах на турнирах Большого шлема.



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