Тарпищев оценил выступление россиян на US Open
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«Важно, что сейчас Медведев проходит всех игроков легко. На второй неделе Шлема лёгкость играет большую роль», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
По его словам, Карен Хачанов вылетел с US Open, поскольку у него была травма, Аслан Карацев потерпел поражение от американца Дженсона Бруксби, потому что не успел восстановиться, а Андрей Рублёв не смог полностью использовать свой потенциал.
«Рублёва подвело то, что нет варианта Б. Не хватило вариантов для перестройки. Если он бы выиграл у Тиафо третий сет, смог бы и одержать победу в матче», — добавил Тарпищев.
Ранее первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих победах на турнирах Большого шлема.