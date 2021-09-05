Тарпищев оценил выступление россиян на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал оценку выступлению россиян на Открытом чемпионате США 2021 года.

«Важно, что сейчас Медведев проходит всех игроков легко. На второй неделе Шлема лёгкость играет большую роль», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, Карен Хачанов вылетел с US Open, поскольку у него была травма, Аслан Карацев потерпел поражение от американца Дженсона Бруксби, потому что не успел восстановиться, а Андрей Рублёв не смог полностью использовать свой потенциал.

«Рублёва подвело то, что нет варианта Б. Не хватило вариантов для перестройки. Если он бы выиграл у Тиафо третий сет, смог бы и одержать победу в матче», — добавил Тарпищев.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих победах на турнирах Большого шлема.









