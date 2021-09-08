Впервые отдав сет: как Медведев победил ван де Зандсхулпа и в третий раз вышел в полуфинал US Open

Даниил Медведев одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин впервые на турнире не смог завершить матч в трёх партиях, хотя поначалу его преимущество над нидерландцем выглядело подавляющим — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Новым соперником второй ракетки мира станет 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, вышедший в следующий круг US Open из-за отказа испанца Карлоса Алькараса продолжать борьбу в середине второй партии.

Вряд ли хоть кто-либо из экспертов не считал Даниила Медведева явным фаворитом четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису. Вторая ракетка мира демонстрировал поразительно уверенную игру на нью-йоркских кортах, а Ботик ван де Зандсхулп мало того, что не имел опыта соревнований на подобных стадиях крупных турниров, так ещё и никогда не встречался с соперниками подобного уровня. До настоящего момента нидерландец лишь раз делил корт с представителем топ-10 рейтинга ATP и не смог взять ни сета. На Уимблдоне он проиграл будущему полуфиналисту Маттео Берреттини.

Правда, в этом могла таиться и главная опасность для Медведева. Ранее он сам четырежды выступал в четвертьфинале турниров Большого шлема, однако ни разу не пересекался с ван де Зандсхулпом, что могло сослужить плохую службу. На те же грабли на американском мейджоре уже наступили сеяные Диего Шварцман и Каспер Рууд, сложившие оружие в поединках с нидерландцем. Риск стать следующим в списке поверженных явно присутствовал, и многое зависело от того, насколько хорошо с точки зрения психологии Даниил подойдёт к этому матчу.

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Ведь не приходилось сомневаться в том, что россиянин пребывает в великолепной форме и готов если не одержать свою первую победу на турнирах Большого шлема, то как минимум повторить собственный результат двухлетней давности и дойти до финала. Медведев шёл на серии из четырёх очень уверенных побед, в ходе которых не позволял противникам взять больше четырёх геймов ни в одном из сетов. Да, можно сказать, что ему немного повезло, так как до четвёртого круга его потенциально сильные соперники вылетали, но вряд ли это сильно заботило самого россиянина. Единственному сеяному британцу Джеку Эвансу он позволил выиграть всего десять геймов, а всего на турнире отдал к этому моменту 32.

И по началу матча складывалось впечатление, что Медведев вполне может дойти до полуфинала, установив новый рекорд. Ван де Зандсхулп всецело оправдывал статус андердога, которым его наделили не только аналитики, но и букмекеры (коэффициент на его победу составлял 18,0), и не мог зацепиться ни на своей подаче, ни на приёме. Обычно в мужском теннисе процент выигранных очков при попадании первым мячом составляет больше 75—80%, в то время как у нидерландца он остановился на отметке в 42%. В основном причиной тому была робость, с которой тот провёл первую половину партии. По его действиям было заметно, что ему некомфортно делить корт со второй ракеткой мира.

Справиться с мандражом ван де Зандсхулпу удалось лишь в последних геймах сета. Он продолжал провоцировать длительные обмены ударами, но смотрелся в них гораздо интереснее — постоянно варьировал как длину, так и скорость, что доставляло проблемы Медведеву. Обычно именно его считают неудобным оппонентом, но здесь всё было наоборот. Это привело к брейку на подаче россиянина при счёте 5:2, но развить успех нидерландцу не удалось. Даниил сделал обратный и выиграл первую партию.

Вторая же сложилась для него настолько просто, что ни о какой интриге говорить не приходилось. Достаточно сказать, что Медведев не дал ван де Зандсхулпу выиграть более двух очков не только на своей, но и на его подаче, без особой борьбы взяв шесть геймов подряд. В этом помог и сам Ботик, чьи атакующие действия заканчивались провалом в большинстве случаев. Если в первом сете он хоть и часто ошибался, но компенсировал это за счёт активно выигранных мячей (12:12), то в этом превалировали осечки (2:7). Даниилу хватило всего 23 минут, чтобы повести со счётом 2:0 по партиям и остановиться в шаге от выхода в полуфинал.

В свете этого произошедшее в следующей партии стало неожиданностью. В определённые моменты начало казаться, что Медведев играет чересчур авантюрно, надеясь завершить матч как можно быстрее. Проблема в том, что это сопровождалось валом невынужденных ошибок. Если за первые два сета в пассиве Даниила значилось всего девять таких, то в третьем набралось аж 12.

Ван де Зандсхулп почувствовал, что у него есть шанс стать первым теннисистом, выигравшим у Медведева сет на US Open 2021 года. И если сначала он выжидал и преимущественно наблюдал за тем, как россиянин дарит ему одно очко за другим, то затем активизировался сам. Апогеем стал четвёртый гейм, в ходе которого Ботику удалось провести три отличные атаки подряд и сделать брейк второй раз за матч. Однако на этот раз у Даниила не было даже шанса реабилитироваться. Впоследствии россиянин выиграл лишь три розыгрыша на приёме суммарно и с минимальной разницей уступил партию.

Стоит признать, что Медведев сделал правильные выводы и не позволил эмоциям возобладать над собой. Четвёртый сет получился напряжённым по счёту, но по игре россиянин владел преимуществом. Четыре из шести геймов на своей подаче он взял под ноль, а в двух оставшихся уступил суммарно ещё четыре очка. Одно из них из-за двойной ошибки, ещё одно — на втором мяче. Таким образом, процент выигранных розыгрышей на приёме у ван де Зандсхулпа оказался катастрофически низким — 11%.

Тем не менее на подаче нидерландец смотрелся неплохо, вследствие чего первый шанс сделать брейк возник у россиянина лишь в десятом гейме. Воспользоваться первым же матчболом не получилось — попытка атаковать с приёма оказалась неудачной, и мяч был пущен в сетку. Но несколько минут спустя Медведев всё же сломил сопротивление ван де Зандсхулпа — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

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Последним барьером на пути ко второму в карьере финалу US Open станет Феликс Оже-Альяссим. В отличие от россиянина, канадцу даже не пришлось проводить полный матч. Уже в середине второго сета организм 18-летнего Карлоса Алькараса не выдержал, что заставило его отказаться от продолжения борьбы при счёте 3:6, 1:3. Как впоследствии рассказал испанец, продолжать бороться ему помешала травма приводящей мышцы бедра, во много обусловленная непривычными для юного спортсмена высокими нагрузками.

Что касается 21-летнего Оже-Альяссима, то отказ оппонента позволил ему стать самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США с 2009 года. Тогда до данной стадии добрался Хуан Мартин дель Потро, которому на тот момент исполнилось лишь 20 лет. Однако на этом аргентинец не остановился и выиграл титул, поочерёдно обыграв Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

В то же время в женской сетке US Open борьбу за трофей продолжают сразу две юные спортсменки. И одна из них уже сотворила историю. Лейла Фернандес в трёх сетах справилась с украинкой Элиной Свитолиной (6:3, 3:6, 7:6) и стала самой юной полуфиналисткой американского мейджора после Марии Шараповой. Канадка лишь 6 сентября отметила 19-летие. Правда, уже сегодня её достижение может превзойти британка Эмма Радукану, которая моложе своей сверстницы на 67 дней.

В следующем матче Фернандес предстоит помериться силами с Ариной Соболенко, которая пребывает в отличной форме. Белорусская теннисистка отдала всего пять геймов чемпионке «Ролан Гаррос» Барборе Крейчиковой и не только одержала 15-ю победу над представительницей топ-10 рейтинга, но и пробилась в 1/2 финала на втором турнире Большого шлема подряд. На Уимблдоне остановить её смогла лишь Каролина Плишкова.