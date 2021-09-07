На фоне вылета всех американцев и 15-й победы Зверева: Павлюченкова проиграла Плишковой в четвёртом круге US Open

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Сергей Стариков
Анастасия Павлюченкова не смогла во второй раз в карьере пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису. В четвёртом круге россиянка в двух партиях уступила Каролине Плишковой со счётом 5:7, 4:6. Также очередной соревновательный день турнира запомнился поражением трёх американцев, 15-й победой подряд Александра Зверева и достижением Маттео Берреттини.
На фоне вылета всех американцев и 15-й победы Зверева: Павлюченкова проиграла Плишковой в четвёртом круге US Open
  • Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова
  • Reuters
  • © Geoff Burke

В последний год Анастасия Павлюченкова сделала в карьере значительный шаг вперёд. Нынешний сезон запомнится для неё первым выходом в финал турнира Большого шлема и завоеванием золотой медали в миксте на Олимпийских играх в Токио. Однако на Открытом чемпионате США ей уже десять лет не удаётся даже повторить свой лучший результат.

В целом россиянка не слишком удачно выступала на мейджорах на протяжении всего своего пути. На соревнованиях рангом ниже спортсменка могла с лёгкостью крушить оппоненток, но как только дело доходило до крупнейших первенств, неизменно оступалась. При 12 титулах на турнирах WTA вплоть до 2021-го Анастасия не могла похвастаться ни одним попаданием в полуфинал ТБШ (все шесть четвертьфиналов закончились поражениями). Исправить это удалось лишь на «Ролан Гаррос», но завершить всё триумфом не получилось. Помешала Барбора Крейчикова, взявшая верх в трёх партиях.

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Что касается US Open, то на местных кортах Павлюченкова лишь раз добиралась дальше четвёртого круга. Произошло это ровно десять лет назад, когда молодая россиянка сенсационно пробилась в четвертьфинал, поочерёдно расправившись с бывшей первой ракеткой мира Еленой Янкович и прославленной Франческой Скьявоне. Тогда остановить её удалось лишь будущей финалистке — Серене Уильямс. И с тех пор Открытый чемпионат США стал для неё самым неудобным из мейджоров. Если в Австралии и Великобритании она могла похвастаться хотя бы выступлениями во вторую неделю соревнований, то в Нью-Йорке не забиралась выше третьего раунда.

И нынешний розыгрыш казался практически идеальным, чтобы наконец преодолеть этот барьер. В ранних кругах Павлюченкова смотрелась очень уверенно и проиграла суммарно лишь одну партию, а к матчу четвёртого раунда подходила после относительно лёгкой победы над Варварой Грачёвой. Единственным минусом был лишь тот факт, что ей предстояло встретиться с одной из самых неудобных соперниц — Каролиной Плишковой, у которой она смогла выиграть лишь две встречи из восьми. Ещё хуже соотношение побед и поражений у неё лишь в противостояниях с Аной Иванович (1:8) и Симоной Халеп (0:8).

Тем не менее шансы россиянки взять верх оценивались достаточно высоко, так как два последних очных поединка остались за ней. Сначала она выбила оппонентку в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, а затем — во втором на «Мастерсе» в Мадриде. Причём в обоих случаях она не отдала чешке ни партии, а в Испании и вовсе преподнесла ей баранку, не отдав ни одного гейма в первом сете.

И нельзя сказать, что в этот раз Павлюченкова смотрелась слабее Плишковой. Да, она уступила первый же гейм на своей подаче, но с ходу сделала обратный брейк и вплоть до концовки сета позволила оппонентке лишь раз приблизиться к выигрышу гейма на приёме. Причём Анастасия сама имела шанс повести с комфортной разницей, но на помощь Каролине пришла отличная подача.

Развязка наступила при счёте 5:6, когда чешка внезапно взвинтила темп и повела со счётом 40:0 на подаче соперницы. Сначала она эффектно пробила в противоход россиянке, а затем бросилась в атаку на приёме второго мяча. Не обошлось и без подарка от Павлюченковой, пробившей в аут в не самой сложной ситуации. Положение казалось безвыходным, однако Анастасия собралась и отыграла два сетбола, но на третий сил не хватило.

Как это часто случается с пропагандирующей ярко атакующий стиль Павлюченковой, главной проблемой стали невынужденные ошибки. За первый сет таких набралось 17, что в сравнении с активно выигранными мячами (10) и привело к негативному результату. Плишкова же выступила пусть и не идеально, но в целом смотрелась увереннее (14:10). Однако продержаться на подобном уровне всю встречу ей не удалось.

Во втором сете соотношение показателей изменилось с точностью до наоборот, что дало россиянке отличный шанс восстановить паритет по партиям. И надежда на камбэк появилась в первом же гейме на подаче Плишковой, который Павлюченкова, хоть и с трудом, но взяла. Ей потребовалось четыре попытки, чтобы наконец сделать брейк. Обидно, что повести со счётом 2:0 не удалось. Каролина воспользовалась первой же возможностью и быстро вернула должок.

Ключевым в противостоянии стал седьмой гейм второго сета. Изрядно «наевшаяся» Плишкова провела его практически на прямых ногах, а каждый новый удар давался ей с огромным трудом. Павлюченкова имела три брейк-пойнта, но рассталась с ними практически без борьбы. Лишь в одном случае у Каролины прошла по-настоящему сильная подача, в то время как в двух других инициатива была на стороне россиянки. Больше шансов выйти вперёд Анастасии не представилось, виной чему во многом стали частые срывы и попадания в сетку.

В итоге во втором сете Павлюченковой не удалось снизить число невынужденных ошибок, которое вновь достигло 17. Причём две из них случились в решающий момент — при счёте 30:30 в девятом гейме. Сначала Анастасия просчиталась с длиной, а затем вновь не смогла перекинуть трос. Плишкова выиграла 7:5, 6:4 и вышла в четвертьфинал.

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Соперницей чешки в следующем раунде станет Мария Саккари, которой потребовалось 3 часа 30 минут для победы над канадкой Бьянкой Андрееску. Спортсменки закончили выяснять отношения лишь в 02:14 ночи по местному времени, чего ранее ни разу не происходило в истории соревнований.

Также очередной день Открытого чемпионата США по теннису запомнился поражением сразу трёх хозяев корта. Дженсон Бруксби ожидаемо уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу — 6:1, 3:6, 2:6, 2:6, Райлли Опелка по той же схеме сложил оружие в матче с южноафриканцем Ллойдом Харрисом — 7:6, 4:6, 1:6, 3:6, а Шелби Роджерс не смогла справиться с вышедшей из квалификации и ставшей одним из главных открытий турнира 18-летней британкой Эммой Радукану — 2:6, 1:6. Таким образом, впервые в истории Открытой эры в четвертьфинале US Open не сыграет ни один американский теннисист.

Помимо прочего, свою 15-ю победу подряд одержал Александр Зверев, не отдавший ни одной партии Яннику Синнеру. Его беспроигрышная серия началась на Олимпиаде в Токио и продолжилась на «Мастерсе» в Цинциннати, а в последний раз он уступал на Уимблдоне — в четвёртом круге был бит Феликсом Оже-Альяссимом. В то же время Маттео Берреттини справился с Оскаром Отте и пробился в четвертьфинал на третьем ТБШ подряд. Таким образом, он вошёл в элитную группу из четырёх спортсменов. Помимо него и немца в нынешнем сезоне подобное удавалось лишь Даниилу Медведеву и Новаку Джоковичу. К слову, именно с сербом и предстоит сразиться за путёвку в полуфинал итальянцу, в то время как россиянин будет испытывать на прочность нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.

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