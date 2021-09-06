Не проиграв ни сета: Медведев третий раз подряд пробился в четвертьфинал US Open
- Reuters
- © Danielle Parhizkaran / USA TODAY Sports
Для российского теннисиста Даниила Медведева нынешний Открытый чемпионат США проходит пока так же успешно, как прошлогодний. Он снова пробился в четвертьфинал, не отдав соперникам ни одного сета в первых четырёх матчах. Очередную победу 25-летний спортсмен, для которого это уже третье попадание в восьмёрку лучших на US Open, одержал в поединке с британцем Дэниелом Эвансом.
При этом если в прошлом сезоне Медведеву так и не довелось встретиться с сеяным соперником на старте US Open, то Эванс как раз мог похвастаться довольно высокой позицией в рейтинге ATP, а именно 27-м местом. Несмотря на то что британец уже достаточно давно входит в число лучших игроков мира и регулярно участвует во всех крупных турнирах, российскому теннисисту предстояло впервые сыграть с ним.
С самого начала матча у Медведева пошла прекрасная подача — половину из своих очков первого гейма он набрал эйсами. У Эванса в следующем розыгрыше тоже получалось достаточно мощно вводить мяч в игру, но затем российский теннисист переиграл его на приёме. Его классный обводящий удар по линии принёс первый брейк-пойнт, который реализовался после двойной ошибки Эванса. Медведеву этого оказалось достаточно, чтобы довести первый сет до победы, превзойдя соперника по активно выигранным розыгрышам и совершив меньше невынужденных ошибок.
Вторая партия сразу же началась с проигранной подачи британца, который не набрал ни одного очка. Но в этот раз Медведев не удержал созданное преимущество до конца. В шестом гейме россиянин непривычно часто бил в сетку в ходе долгих розыгрышей и позволил Эвансу сравнять счёт. Правда, британец недолго радовался — он тут же снова всухую проиграл гейм на своей подаче. Больше Медведев не позволял себе расслабляться. В концовке второго сета он атаковал Эванса двумя эйсами подряд, доведя их общее количество до 11. У британца же к тому времени так и не было ни одной подачи навылет.
Третий сет Медведев провёл ещё более уверенно, чем первые два. Достаточно сказать, что на своей подаче он не проиграл ни одного очка из 16, закончил в свою пользу шесть выходов к сетке из семи и допустил всего одну невынужденную ошибку. Эванс тоже «подарил» сопернику всего одно очко, но надеяться на успех в этой партии он просто не мог. Медведев одержал свою самую быструю победу на нынешнем US Open. Ему так и не пришлось ни разу оставаться на кортах «Флашинг-Медоус» дольше чем два часа.
После матча российский теннисист вспомнил, как Эванс однажды чуть не лишил победы на US Open швейцарца Стэна Вавринку, а потому он остался доволен победой над таким соперником. Медведев в первую очередь выделил подачу как основный фактор, который помог выиграть.
«Прекрасный матч, потому что это была первая игра с Эвансом, а он очень серьёзный соперник, по-настоящему непростой. Как я уже говорил, никому, кроме него, не удалось заработать матчбол в матче против Стэна, когда тот завоевал здесь титул. А это кое-что значит. Он на протяжении многих лет остаётся игроком высокого уровня, так что я понимал, что нужно сохранять концентрацию от начала и до конца. Я хорошо подавал, старался менять стиль игры и рад, что с таким счётом обыграл столь сильного оппонента и ещё, так сказать, сохранил силы. Перед второй неделей у меня отличные ощущения. Я доволен своей игрой, доволен своим психологическим и физическим состоянием. Сейчас я просто в предвкушении», — сказал теннисист.
Медведев в третий раз за сезон вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. В этом году 25-летний спортсмен после Уимблдона потерпел всего два поражения на харде.
На нынешнем US Open только один теннисист, кроме Медведева, пока не проиграл ни одного сета — это американец Райлли Опелка, но он пока ещё не оформил выход в четвертьфинал. До минувшего дня этим достижением обладал и аргентинец Диего Шварцман, который имел хорошие шансы стать следующим соперником россиянина.
Однако 14-я ракетка мира неожиданно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу, который занимает 117-ю строчку в рейтинге ATP. Они провели пятисетовый матч, в котором Шварцман едва не отыгрался со счёта 0:2 по сетам. Хотя ван де Зандсхулп мало знаком большинству любителей тенниса, Медведев заявил, что хорошо знает своего ближайшего оппонента.
«Я видел, как в третьем сете Ботик вёл со счётом 5:4, а потом пошёл на свою игру. Думал, он закончит в трёх партиях. Когда я отыграл и мне сказали, что он только что закончил и при этом выиграл, я был впечатлён. Прежде я видел некоторые его игры и помню, как в матче против Карена Хачанова в Мельбурне он заработал матчбол. Пару раз наблюдал за ним на тренировках. Можно сказать, я знаю его стиль и знаю, что он может играть хорошо. Сегодня он это продемонстрировал, особенно когда выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был прямо вездесущим», — рассказал Медведев.
В случае успеха россиянин сразится за выход в титульный матч с победителем «самого молодого» четвертьфинала на US Open за последние 37 лет. В нём сыграют 18-летний испанец Карлос Алькарас и 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим.
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