Не проиграв ни сета: Медведев третий раз подряд пробился в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев третий раз подряд пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге он обыграл британца Дэна Эванса со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Вторая ракетка мира до сих пор не отдал соперникам ни одного сета на турнире и выиграл все свои матчи менее чем за два часа. Его следующим оппонентом станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов.

Для российского теннисиста Даниила Медведева нынешний Открытый чемпионат США проходит пока так же успешно, как прошлогодний. Он снова пробился в четвертьфинал, не отдав соперникам ни одного сета в первых четырёх матчах. Очередную победу 25-летний спортсмен, для которого это уже третье попадание в восьмёрку лучших на US Open, одержал в поединке с британцем Дэниелом Эвансом.

При этом если в прошлом сезоне Медведеву так и не довелось встретиться с сеяным соперником на старте US Open, то Эванс как раз мог похвастаться довольно высокой позицией в рейтинге ATP, а именно 27-м местом. Несмотря на то что британец уже достаточно давно входит в число лучших игроков мира и регулярно участвует во всех крупных турнирах, российскому теннисисту предстояло впервые сыграть с ним.

С самого начала матча у Медведева пошла прекрасная подача — половину из своих очков первого гейма он набрал эйсами. У Эванса в следующем розыгрыше тоже получалось достаточно мощно вводить мяч в игру, но затем российский теннисист переиграл его на приёме. Его классный обводящий удар по линии принёс первый брейк-пойнт, который реализовался после двойной ошибки Эванса. Медведеву этого оказалось достаточно, чтобы довести первый сет до победы, превзойдя соперника по активно выигранным розыгрышам и совершив меньше невынужденных ошибок.

Вторая партия сразу же началась с проигранной подачи британца, который не набрал ни одного очка. Но в этот раз Медведев не удержал созданное преимущество до конца. В шестом гейме россиянин непривычно часто бил в сетку в ходе долгих розыгрышей и позволил Эвансу сравнять счёт. Правда, британец недолго радовался — он тут же снова всухую проиграл гейм на своей подаче. Больше Медведев не позволял себе расслабляться. В концовке второго сета он атаковал Эванса двумя эйсами подряд, доведя их общее количество до 11. У британца же к тому времени так и не было ни одной подачи навылет.

Третий сет Медведев провёл ещё более уверенно, чем первые два. Достаточно сказать, что на своей подаче он не проиграл ни одного очка из 16, закончил в свою пользу шесть выходов к сетке из семи и допустил всего одну невынужденную ошибку. Эванс тоже «подарил» сопернику всего одно очко, но надеяться на успех в этой партии он просто не мог. Медведев одержал свою самую быструю победу на нынешнем US Open. Ему так и не пришлось ни разу оставаться на кортах «Флашинг-Медоус» дольше чем два часа.

После матча российский теннисист вспомнил, как Эванс однажды чуть не лишил победы на US Open швейцарца Стэна Вавринку, а потому он остался доволен победой над таким соперником. Медведев в первую очередь выделил подачу как основный фактор, который помог выиграть.

«Прекрасный матч, потому что это была первая игра с Эвансом, а он очень серьёзный соперник, по-настоящему непростой. Как я уже говорил, никому, кроме него, не удалось заработать матчбол в матче против Стэна, когда тот завоевал здесь титул. А это кое-что значит. Он на протяжении многих лет остаётся игроком высокого уровня, так что я понимал, что нужно сохранять концентрацию от начала и до конца. Я хорошо подавал, старался менять стиль игры и рад, что с таким счётом обыграл столь сильного оппонента и ещё, так сказать, сохранил силы. Перед второй неделей у меня отличные ощущения. Я доволен своей игрой, доволен своим психологическим и физическим состоянием. Сейчас я просто в предвкушении», — сказал теннисист.

Медведев в третий раз за сезон вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. В этом году 25-летний спортсмен после Уимблдона потерпел всего два поражения на харде.

На нынешнем US Open только один теннисист, кроме Медведева, пока не проиграл ни одного сета — это американец Райлли Опелка, но он пока ещё не оформил выход в четвертьфинал. До минувшего дня этим достижением обладал и аргентинец Диего Шварцман, который имел хорошие шансы стать следующим соперником россиянина.

Однако 14-я ракетка мира неожиданно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу, который занимает 117-ю строчку в рейтинге ATP. Они провели пятисетовый матч, в котором Шварцман едва не отыгрался со счёта 0:2 по сетам. Хотя ван де Зандсхулп мало знаком большинству любителей тенниса, Медведев заявил, что хорошо знает своего ближайшего оппонента.

«Я видел, как в третьем сете Ботик вёл со счётом 5:4, а потом пошёл на свою игру. Думал, он закончит в трёх партиях. Когда я отыграл и мне сказали, что он только что закончил и при этом выиграл, я был впечатлён. Прежде я видел некоторые его игры и помню, как в матче против Карена Хачанова в Мельбурне он заработал матчбол. Пару раз наблюдал за ним на тренировках. Можно сказать, я знаю его стиль и знаю, что он может играть хорошо. Сегодня он это продемонстрировал, особенно когда выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был прямо вездесущим», — рассказал Медведев.

В случае успеха россиянин сразится за выход в титульный матч с победителем «самого молодого» четвертьфинала на US Open за последние 37 лет. В нём сыграют 18-летний испанец Карлос Алькарас и 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим.