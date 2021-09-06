Карацев в свой день рождения опубликовал мотивирующий пост
- Reuters
«Мне исполнилось 28, спасибо за ваши поздравления, за все добрые и тёплые слова! Выводы сделаны, цели поставлены, дальше — больше!» — написал Карацев в Instagram.
В матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису Карацев потерпел поражение от американца Дженсона Бруксби.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Бруксби.
Ранее Даниил Медведев заявил, что доволен победой над Эвансом в 1/8 финала US Open.