Карацев в свой день рождения опубликовал мотивирующий пост

Короткая ссылка
Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал запись в честь своего 28-летия.
Карацев в свой день рождения опубликовал мотивирующий пост
  • Reuters

«Мне исполнилось 28, спасибо за ваши поздравления, за все добрые и тёплые слова! Выводы сделаны, цели поставлены, дальше — больше!» — написал Карацев в Instagram.

В матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису Карацев потерпел поражение от американца Дженсона Бруксби. 

Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Бруксби.

Ранее Даниил Медведев заявил, что доволен победой над Эвансом в 1/8 финала US Open. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить