Джокович обыграл 20-летнего Бруксби и вышел в 1/4 US Open

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Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл американца Дженсона Бруксби и пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.
Джокович обыграл 20-летнего Бруксби и вышел в 1/4 US Open
  • Reuters

Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа 58 минут.

В следующем круге соревнований сербский теннисист сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини.

В первом круге Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне, во втором — представителя Нидерландов Таллона Грикспора, в третьем — Кэя Нисикори из Японии.

Ранее Даниил Медведев одержал победу над Даниэлем Эвансом и вышел в 1/4 финала US Open.

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