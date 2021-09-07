Джокович обыграл 20-летнего Бруксби и вышел в 1/4 US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл американца Дженсона Бруксби и пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Reuters

Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа 58 минут. В следующем круге соревнований сербский теннисист сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини. В первом круге Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне, во втором — представителя Нидерландов Таллона Грикспора, в третьем — Кэя Нисикори из Японии. Ранее Даниил Медведев одержал победу над Даниэлем Эвансом и вышел в 1/4 финала US Open.