Опелка: Медведев сильнее меня, а над ним — Джокович

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Американский теннисист Райли Опелка сравнил россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.
Опелка: Медведев сильнее меня, а над ним — Джокович
  • Reuters

«Медведев намного сильнее меня. У меня не было особых шансов в трёхсетовом формате в Канаде, не было особых шансов в пятисетовом формате на «Ролан Гаррос». И над ним есть ещё один уровень — Новак. Так что, нет, я пока не близок к элите», — цитирует Опелку официальный сайт US Open.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Опелка проиграл южноафриканскому теннисисту Ллойду Харрису.

Даниил Медведев и Новак Джокович пробились в четвертьфинал US Open. Россиянин обыграл в четвёртом круге британца Даниэля Эванса, а серб — американца Дженсона Бруксби.

Ранее Анастасия Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open.

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