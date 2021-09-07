Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, проиграв в 1/8 финала чешке Каролине Плишковой.

Встреча завершилась победой Плишковой в двух сетах — 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 36 минут.

В следующем раунде Плишкова встретится с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Бьянка Андрееску (Канада).

В первом круге US Open Павлюченкова обыграла американку Алисон Риск, во втором — словачку Анну Каролину Шмидлову, в третьем — соотечественницу Анну Грачёву.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби и пробился в четвертьфинал US Open.