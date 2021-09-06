Медведев: если Джокович выиграет календарный Большой шлем, это будет что-то сумасшедшее

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал возможный рекорд Новака Джоковича, который в случае победы в Открытом чемпионате США по теннису оформит календарный Большой шлем впервые с 1969 года.
Медведев: если Джокович выиграет календарный Большой шлем, это будет что-то сумасшедшее
  • Reuters

«Все знают: если он это сделает, это будет что-то сумасшедшее, потому что в нашей эре 30-40 лет такого не было. Последним был Род Лэйвер, но очень давно», — цитирует Медведева Eurosport.

25-летний москвич напомнил, что может встретиться с первой ракеткой мирового рейтинга Джоковичем только в финале US Open — 2021.

«Если там будет Новак — естественно, я хочу выиграть Большой шлем, я постараюсь его остановить», — добавил Медведев.

Россиянин в 1/8 финала US Open встречался с британцем Даниэлем Эвансом. Игра завершилась победой Медведева со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич посетили матч с участием Медведева.

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