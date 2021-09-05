Одна за всех: Павлюченкова обыграла Грачёву и вышла в четвёртый круг US Open, Карацев уступил 99-й ракетке мира

Анастасия Павлюченкова пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису. Она обыграла соотечественницу Варвару Грачёву в двух сетах и впервые за десять лет добралась до второй недели турнира. Аслан Карацев завершил выступление, потерпев поражение от американца Дженсона Бруксби, который занимает 99-е место в мировом рейтинге.

Победа Павлюченковой в российском поединке

В женском турнире US Open одной из 16 участниц четвёртого круга обязательно должна была стать российская теннисистка. Кто именно это будет, решалось в поединке 15-й ракетки мира Анастасии Павлюченковой и Варвары Грачёвой, занимающей 82-е место в рейтинге WTA. Сенсации в этом матче не произошло — более опытная Павлюченкова одержала победу в двух сетах и пробилась во вторую неделю соревнований.

В прошлом две россиянки встречались друг с другом только на Кубке Кремля в 2019 году, и тогда Грачёвой удалось дать бой сопернице, вынудив её провести долгий трёхсетовый матч. С учётом того, что 21-летняя теннисистка уже не раз обыгрывала сеяных соперниц на US Open, она наверняка рассчитывала создать как можно больше проблем Павлюченковой.

Однако, уже по ходу первого сета стало ясно, что этим планам не суждено будет сбыться. Павлюченкова сразу же повела со счётом 4:0, дважды взяв подачу соперницы. В пятом гейме 30-летняя теннисистка заработала ещё два брейк-поинта, но Грачёва всё-таки отыграла их и распечатала свой счёт. Правда, это уже не могло помочь спасти партию. Олимпийская чемпионка в миксте отдала всего лишь семь очков на своей подаче и быстро закончила сет в свою пользу очередным, уже третьим брейком.

Во второй партии всё едва не поменялось. Грачёва собралась и заиграла гораздо надёжнее, в то время как у Павлюченковой всё чаще стали проскальзывать невынужденные ошибки. Если в первом сете 15-я ракетка мира допустила их всего семь раз, то во втором их количество увеличилось почти втрое — до 20. Это незамедлительно сказалось на настрое 30-летней теннисистки — у неё словно появился барьер, мешавший реализовывать брейк-поинты. Павлюченкова девять раз была в шаге от того, чтобы выиграть гейм на подаче соперницы, но Грачёва всё время спасалась.

Будь у 21-летней теннисистки чуть больше опыта, она бы воспользовалась этой ситуацией и попыталась бы перевести матч в третий сет, но Павлюченкова всё же не сдалась. В десятом гейме после ещё одной неудачной попытки она реализовала второй матчбол и вышла в 1/8 финала. Так далеко Павлюченкова не проходила на US Open вот уже десять лет — в 2011 году она играла в четвертьфинале, и с тех пор не выигрывала больше двух матчей за турнир.

Следующей соперницей российской теннисистки будет чешка Каролина Плишкова. Из восьми встреч между ними четвёртая ракетка мира выигрывала шесть, но в двух последних случаях сильнее оказывалась именно Павлюченкова.

Нелогичное поражение Карацева

В мужской сетке до четвёртого круга дошло столько же россиян, сколько и в женской. Шанс присоединиться к Даниилу Медведеву был у Аслана Карацева, однако в свой 28-й день рождения он потерпел неожиданное поражение от 99-й ракетки мира Дженсона Бруксби, получившего уайлд-кард от организаторов.

Карацев и Бруксби уже встречались в этом году в первом круге «Ролан Гаррос», и тогда россиянин не испытывал особых проблем, одержав победу в трёх сетах. С тех пор в карьере 20-летнего американца многое поменялось — он впервые пробился в основную сетку турнира ATP и сразу же дошёл до финала в Ньюпорте, а затем оказался в полуфинале в Вашингтоне.

Новая встреча между двумя теннисистами началась с брейка Карацева, но затем россиянина словно подменили. Он перестал держать свою подачу, что привело к целому валу невынужденных ошибок. Бруксби не показывал ничего выдающегося и записал себе в актив всего лишь один активно выигранный розыгрыш, но первый сет оставил за собой. Из 29 его очков 16 были «подарены» Карацевым.

Во втором и третьем сете 25-й ракетке мира удалось успокоиться и показать свои лучшие качества. Он шесть раз взял подачу соперника и оказался в одной партии от встречи с Новаком Джоковичем в четвёртом круге. Но затем россиянина снова стали преследовать неудачи. Хотя он и выиграл активно 16 розыгрышей в четвёртом сете, но больше у него не было ни одного брейк-поинта. Бруксби же показал запредельный по качеству теннис и допустил всего лишь одну невынужденную ошибку за всю партию, в то время как у Карацева их было 14.

Решающий сет получился таким же парадоксальным, как и предыдущий. Хотя Карацев был гораздо сильнее Бруксби в отдельно взятых розыгрышах, все его старания нивелировались из-за собственных ошибок. Американскому теннисисту было достаточно просто наблюдать со стороны, как его счёт стремительно пополнялся благодаря россиянину. Карацев активно выиграл 58 розыгрышей за матч, но всё-таки потерпел поражение, которого едва ли заслуживал. Бруксби же стал самым молодым американцем, который пробился в 1/8 финала US Open после Энди Роддика в 2002 году.