Камбэк Карацева с 0:2, сенсация от Грачёвой и победа Павлюченковой: ещё трое россиян пробились в 1/16 финала US Open

В четвёртый день Открытого чемпионата США ещё три российских теннисиста проложили себе путь в 1/16 финала. Аслан Карацев отыгрался с 0:2 по сетам в поединке с австралийцем Джорданом Томпсоном. Варвара Грачёва выбила из борьбы сеяную испанку Паулу Бадосу и вышла на Анастасию Павлюченкову, которая, в свою очередь, с трудом победила словачку Анну Шмидлову.

Невероятное спасение Карацева

Главным героем четвёртого дня US Open, без сомнения, стал Аслан Карацев. Посеянный под 21-м номером теннисист провёл невероятный поединок с австралийцем Джорданом Томпсоном. Россиянин уступил в первых двух сетах с одинаковым счётом — 3:6 — и дважды оказывался в шаге от вылета во втором круге, но в итоге одержал победу и впервые в карьере вышел в 1/16 финала.

С тех пор как Карацев сенсационно добрался до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и закрепился в элите мужского тенниса, заметных успехов на турнирах Большого шлема он не добивался. С середины мая ему вообще не удавалось выиграть больше двух матчей за турнир в одиночном разряде. С началом американской серии турниров Карацев потерпел два поражения подряд в первом круге и уже едва мог считаться претендентом на выход во вторую неделю US Open.

Ничего хорошо не предвещало и начало матча с Томпсоном, который уступал Карацеву 34 строчки в рейтинге ATP. Россиянину не удалось сделать брейк, хотя у него было два шанса, после чего сам отдал подачу, а вместе с ней и весь первый сет. После этого Аслан взял перерыв на туалет, чем спровоцировал очередной скандал на US Open: Томпсон пожаловался судье на то, что соперник заставил его ждать целых девять минут. Такой небольшой отдых не помог россиянину. Карацев выиграл всего лишь три очка в следующих трёх геймах и стал уступать 0:2 по сетам

Как потом признался 25-й номер мирового рейтинга, в этот момент он всё-таки понял, как нужно противостоять визави. Между ними наконец-то завязалась равная борьба, а в решающие моменты именно Карацев оказывался лучше. Он выиграл третий сет, трижды взяв подачу соперника, ключевую из которых в 11-м гейме, а в четвёртом почти перестал ошибаться на своей подаче. Томпсон делал это и вовсе реже, но на тай-брейке, продлившемся 18 минут, не реализовал оба матчбола и при счёте 10:9 в пользу россиянина послал мяч не туда, куда хотел.

В пятой партии австралиец уже не оказывал сопротивления. Карацев сразу сделал два брейка и едва не выиграл сет всухую. Второй раз в карьере он спасся со счёта 0:2 на турнирах Большого шлема. Следующим соперником россиянина станет американец Дженсон Бруксби, выступающий на турнире по приглашению организаторов. Он занимает 99-е место в мировом рейтинге и в матче второго круга обыграл соотечественника Тейлора Фритца.

Победное дежавю Грачёвой

В женском турнире героиней дня тоже стала представительница России. Варвара Грачёва повторила свой прошлогодний результат и снова вышла в третий круг US Open. Занимающая 82-е место в мировом рейтинге спортсменка обыграла в двух сетах испанку Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:4.

В 2020 году пути теннисисток уже пересекались на кортах «Флашинг Медоус», когда они обе находились на рубеже первой и второй сотен рейтинга WTA. С тех пор Бадоса добилась заметного прогресса — вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», играла в финале домашнего турнира «Премьер» в Мадриде и завоевала титул в Белграде. Испанка даже получила 24-й номер посева на US Open. У 21-летней россиянки таких успехов не было, разве что перед самым стартом мейджора она дошла до полуфинала турнира в Кливленде.

Но за прошедший год Бадоса так и не нашла рецепта побед над Грачёвой. Россиянка в обеих партиях действовала по одной и той же схеме: начинала с раннего брейка, затем сама отдавала свою подачу, но в решающий момент снова выходила вперёд. 82-я ракетка мира была лучше и по активно выигранным розыгрышам (20:16), и по невынужденным ошибкам (18:20), а ещё не позволяла себе совершать двойных ошибок, которых у Бадосы набралось аж шесть. Грачёва уже поднялась на семь мест в рейтинге WTA, а в случае ещё одной победы сможет дебютировать в топ-60.

Непростой путь Павлюченковой

Правда, этого постарается не допустить первая ракетка России Анастасия Павлюченкова. Она стала следующей соперницей Грачёвой после победы над словачкой Анной Шмидловой со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Благодаря этому в четвёртом круге US Open впервые со времён Марии Шараповой сыграет российская теннисистка.

Павлюченковой пришлось помучиться в непростом поединке с победительницей квалификации. Если поначалу разница в классе между 15-й и 93-й ракетками мира была очевидной, то во втором сете Шмидлова дала бой россиянке, у которой вдобавок начались проблемы с подачей. Олимпийской чемпионке в миксте было достаточно выиграть один гейм при счёте 5:4, чтобы закончить матч, но словачка сделала брейк, а затем взяла ещё два гейма.

К счастью, на большее бывшую 26-ю ракетку мира не хватило. В третьей партии Шмидлова уже заметно уступала по качеству игры и не реализовала ни один из своих четырёх брейк-пойнтов. Павлюченкова, пропускавшая US Open в прошлом сезоне, впервые за пять лет вышла в третий круг турнира. Благодаря этому 30-летняя россиянка имеет все шансы вернуться на высшую для себя строчку — 13-ю — в рейтинге WTA по итогам соревнований.

Ещё одной российской теннисисткой, выходившей на корт в четверг, была Людмила Самсонова. Но стать пятой представительницей своей страны в 1/16 финала ей не удалось. Она уступила в двух сетах бельгийке Грет Миннен, которая не входит в первую сотню мирового рейтинга и попала на US Open благодаря отказу латвийки Елены Остапенко.