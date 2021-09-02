Медведев поделился ожиданиями от матча с Андухаром на US Open

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Вторая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата США по теннису 2019 года Даниил Медведев поделился мнением о своём сопернике по матчу третьего круга турнира — Пабло Андухаре.
Медведев поделился ожиданиями от матча с Андухаром на US Open

    «У него в этом году очень много результатов крутых. И Роджера обыгрывал, и Тима, поэтому точно непростой соперник. Буду настраиваться и надеюсь показать хороший теннис», — заявил Медведев в интервью Eurosport.

    Примечательно, что до настоящего момента Медведев и Андухар ни разу не встречались ни в одиночном, ни парном разрядах. По словам российского спортсмена, из-за этого матч с испанцем становится для него ещё более интересным и ожидаемым.

    При этом он отметил, что на Открытом чемпионате США Андухар уже провёл два сложных матча, но выразил мнение, что из-за этого ему не будет проще справиться с испанцем.

    Медведев сыграет с Андухаром в третьем раунде US Open. До настоящего момента российский теннисист успел взять верх над Ришаром Гаске и Домиником Кёпфером.

    Ранее Медведев сказал, как относится к идее обязательной вакцинации теннисистов от коронавируса.

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