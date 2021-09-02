Медведев сказал, как относится к идее обязательной вакцинации теннисистов от коронавируса

Вторая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата США 2019 года Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к словам белорусской спортсменки Виктории Азаренко о возможном проведении обязательной вакцинации спортсменов.

«Сложно ответить на этот вопрос. У каждого своё мнение. У меня нет ответа, если честно. Я понимаю, почему они решили так поступить с болельщиками. Пока что к игрокам это не применяется — мы просто следуем указаниям и правилам. Это всё, что мы можем сделать. Если для нас будут те же правила, посмотрим, что нужно будет делать», — сказал Медведев на пресс-конференции.

По его словам, решение по вопросу обязательной вакцинации теннисистов от коронавируса будут принимать не сами спортсмены, а высшие инстанции. Теннисист добавил, что игроки могут быть недовольны, но вердикт всё равно выносят не они. Медведев подчеркнул, что сами атлеты лишь выполняют работу на корте.

Ранее Медведев назвал свой любимый кинофильм.