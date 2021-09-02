Циципас объяснил, почему берёт длительные туалетные перерывы
- Reuters
«В матче с Марреем я ничего не нарушал, никаких правил», — цитирует Циципаса сайт US Open.
Он добавил, что перерыв важен для него, чтобы он мог освежиться. Циципасу некомфортно играть в мокрой одежде.
«Я стараюсь вернуться как можно быстрее. Иногда мне просто нужно немного больше времени. Я хотел бы знать, что написано в правилах», — сказал теннисист.
Маррей заявил, что туалетные перерывы оказали серьёзное влияние на итог матча с Циципасом в первом круге US Open. Встреча между спортсменами продолжалась 4 часа 44 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Стефаноса.
Ранее сообщалось, что немецкий теннисист Александр Зверев назвал Циципаса одним из фаворитов US Open.