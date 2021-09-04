Шаг к трофею: как Медведев оформил третий разгром подряд, а Циципас и Рублёв сенсационно оступились

Даниил Медведев одержал третью победу подряд на US Open. Вторая ракетка мира выиграл стартовый сет под ноль и менее чем за два часа сломил сопротивление Пабло Андухара. Его главные конкуренты в нижней части сетки — Стефанос Циципас и Андрей Рублёв — сенсационно уступили в пяти партиях малоизвестному 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии и американцу Фрэнсису Тиафо. В свою очередь, Дарья Касаткина потерпела шестое поражение в карьере от Элины Свитолиной, а Камилла Рахимова ничего не смогла противопоставить Барборе Крейчиковой.

Победа Медведева на классе

Очередной круг US Open получился не очень удачным для россиян. Свои выступления на турнире в одиночном разряде завершили Андрей Рублёв, Камилла Рахимова и Дарья Касаткина. Порадовать болельщиков сумел только Даниил Медведев, который не оставил ни малейших шансов Пабло Андухару. Любопытно, что вторая ракетка мира прежде не встречался с опытным 35-летним испанцем.

Однако в данном противостоянии ветерану не удалось создать даже видимость сопротивления. За всю игру он сумел взять лишь семь геймов — 0:6, 4:6, 3:6. Описывать перипетии борьбы в первом сете даже не имеет смысла, поскольку отечественный спортсмен оказался на порядок сильнее. Он буквально парил над кортом и переигрывал визави во всех аспектах. В результате за 21 минуту тот взял лишь пять очков и получил заслуженную «баранку».

Правда, в последующих партиях Андухару удалось собраться и такой лёгкой прогулки у Медведева уже не было. Но в нужный момент Даниил немного включал обороты, и этого хватало, чтобы взять верх. Например, во втором сете он сделал очередной брейк в пятом гейме и после этого спокойно довёл дело до победы.

В заключительном сете чужую подачу в первый и последний раз взял Пабло. Однако фаворит и здесь не позволил зародиться некоему подобию интриги и добил испанца. Таким образом, москвич продолжает уверенно шествовать по турниру. Он не только не отдал оппонентам ни одного сета, но и на каждого из них потратил менее двух часов. Отчётное противостояние продолжалось 1 час 56 минут. Кроме того, отечественный теннисист в третий раз подряд пробился во вторую неделю US Open. В 2019-м он дошёл до финала, а в 2020-м — до полуфинала.

В следующем круге Медведев померится силами с 27-м номером рейтинга — британцем Даниэлем Эвансом, который выбил из борьбы Алексея Попырина. Да и в целом оппонент из топ-10 теперь не встретится москвичу как минимум до финала.

А вот Андрей Рублёв откровенно разочаровал болельщиков. В поединке с замыкающим топ-50 мирового рейтинга Фрэнсисом Тиафо он считался явным фаворитом и, казалось, должен был спокойно взять верх. Ведь американец за всю карьеру выиграл всего один турнир серии ATP, а на Открытом чемпионате США лишь раз в карьере пробился дальше второго круга: в прошлом году он дошёл до 1/8 финала, где уступил в трёх сетах Медведеву. Впрочем, Тиафо был серьёзно настроен и обещал «сделать» маститого оппонента.

В результате слова с делом у 23-летнего спортсмена не разошлись, хотя поначалу проблем у пятого сеяного не возникало. Залогом успеха в первом сете стала великолепная подача. Россиянин выполнил семь эйсов против четырёх у оппонента и выиграл 90% очков на первой подаче. Да и в целом он действовал куда агрессивнее, активно выиграв 15 мячей (у Тиафо — 9). Как итог — брейк уже в третьем гейме и счёт 6:4.

Во второй партии игра у москвича неожиданно разладилась. Перестала работать как часы подача, а на приёме всякий раз не хватало самой малости. Андрей имел три брейк-пойнта, но не реализовал ни одного. Например, в пятом гейме при счёте 3:2 в пользу американца Рублёв упустил два брейк-пойнта. В конце концов чужую подачу взял Фрэнсис, которого активно поддерживали трибуны.

В третьем сете теннисисты продолжили коллекционировать помарки, на двоих собрав более 30 невынужденных ошибок. Россиянин вновь испытывал серьёзные проблемы на приёме и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из семи. В концовке соперники всё же обменялись брейками, и в результате судьба партии решилась на тай-брейке. И здесь седьмая ракетка планеты вновь дрогнул. Он постоянно вёл в счёте, но в решающий момент допустил двойную ошибку на сетболе.

После этого Рублёв, казалось, сник окончательно. В четвёртом сете он уступал 2:4, а Тиафо уже начал отмечать победу и яростно заводил публику. Судье пришлось даже успокаивать болельщиков. Но радоваться было рано. Андрей наконец собрался и буквально смёл американца с корта, вытащив четыре гейма подряд.

Но в заключительной партии борьбы, к сожалению, не получилось. Отечественный теннисист отдал все силы и не смог собраться на решающий отрезок. Рублёв едва не получил «баранку», но всё же взял один гейм — 1:6.

Так, Тиафо во второй раз в карьере пробился в четвёртый круг US Open, где встретится с Феликсом Оже-Альяссимом. А Рублёв вновь продемонстрировал, что не лучшим образом выглядит в пятисетовиках. Из девяти таких поединков он оказался сильнее лишь в трёх.

Поражение Касаткиной от неудобной соперницы

К сожалению, не порадовали в очередной игровой день и отечественные теннисистки. Впрочем, Камилла Рахимова и Дарья Касаткина получили в соперницы спортсменок из топ-10 и изначально имели не слишком много шансов на успех. Чуть больше шансов было у набравшей отличную форму Касаткиной, которая выбила из борьбы Цветану Пиронкову и Маркету Вондроушову и впервые с 2017-го пробилась в третий круг US Open. Ей предстояло сразиться с пятой сеяной турнира Элиной Свитолиной.

В результате россиянка сумела навязать украинке борьбу лишь в первой партии. В целом она пыталась действовать с фавориткой на равных и даже превзошла её по количеству активно выигранных мячей — 14:11. Но при этом Дарья совершила и больше невынужденных ошибок — 14:9.

До поры соперницы брали свою подачу, но в решающий момент Свитолина завелась и в девятом гейме сделала брейк, после чего уверенно довела дело до победы. Во второй партии борьбы уже не получилось. Элина активнее включилась в состязание и уже превзошла россиянку во всех компонентах, а два брейка помогли ей довести дело до спокойной победы — 6:2.

К сожалению, данное противостояние в очередной раз подтвердило, что украинка остаётся для Касаткиной крайне неудобной соперницей. В шести встречах с ней Дарья потерпела шесть поражений и взяла всего два сета.

Не стал неожиданностью и вылет Рахимовой. 20-летняя уроженка Екатеринбурга в США в целом выступила удачно. Для начала она пробилась в основную сетку турнира как лаки-лузер, а затем впервые в карьере добралась до третьего круга US Open, попутно выбив из борьбы соотечественницу Екатерину Александрову.

Победа над восьмой сеяной Барборой Крейчиковой стала бы уже настоящим чудом, однако его не произошло. Причём матч развивался по тому же сценарию, что и противостояние Касаткиной и Свитолиной. В первом сете теннисистки держали свою подачу, пока чешка не сделала брейк в девятом гейме — 6:4. Во втором же Рахимова дважды отдала свою подачу и также уступила со счётом 2:6.

Теперь отечественным болельщикам в женской части турнира остаётся переживать за Варвару Грачёву и Анастасию Павлюченкову. Правда, они в третьем круге померятся силами друг с другом. У мужчин Аслан Карацев проэкзаменует Дженсона Бруксби.

Сенсационный вылет Циципаса и Осаки

Очередной игровой день US Open запомнился не только массовым вылетом россиян, но и двумя громкими сенсациями. Как у мужчин, так и у женщин борьбу неожиданно завершили третьи ракетки планеты — Стефанос Циципас и Наоми Осака.

Причём грек умудрился в пяти сетах уступить 18-летнему Карлосу Алкарасу Гарфии. Поражение фаворита некоторые восприняли с позитивом, ведь в первых матчах он запомнился в основном своими туалетными перерывами. Не обошлось без такого перерыва и на этот раз. После третьей партии, в которой фаворит упустил три сетбола, он покинул корт на четыре минуты.

Это помогло: в следующем сете Циципас обыграл неуступчивого соперника под ноль. Но в результате судьба напряжённого противостояния решилась на тай-брейке, в котором сильнее вновь оказался Карлос Алкарас Гарфия.

Таким образом, он не только впервые в карьере вышел во вторую неделю турнира Большого шлема, но и стал самым молодым теннисистом, пробившимся в 1/8 финала наиболее престижных турниров, начиная с 1992-го. Тогда до аналогичной стадии «Ролан Гаррос» добрался украинец Андрей Медведев. Также он впервые в карьере обыграл соперника из топ-10.

Вслед за Циципасом зачехлила ракетку Осака. Японка не справилась с другой молодой соперницей — Лейлой Фернандес, которой в понедельник исполнится 19 лет, — 5:7, 7:6, 6:4.

Причём поначалу всё складывалось для фаворита более чем успешно: она оставила за собой первый сет и имела все шансы выиграть второй и пройти дальше. При счёте 6:5 Осака допустила целый ряд ошибок и позволила канадке довести дело до тай-брейка, где и потерпела поражение. Японская теннисистка не сдерживала эмоций и несколько раз с яростью швыряла ракетку о корт, но судья не вынес ей предупреждения, поскольку предмет инвентаря остался целым.

В решающей партии Фернандес уже почувствовала слабость именитой соперницы и начала действовать с позиции силы, у Наоми же мало что получалось. Как результат — поражение и сенсационный вылет. После окончания встречи третья ракетка планеты не смогла сдержать слёз, а также намекнула на желание сделать паузу в карьере. Осака призналась, что не знает, когда проведёт следующий матч.