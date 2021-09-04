Осака заявила, что хочет взять паузу в карьере

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Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что намерена вновь взять паузу в спортивной карьере.

«Я собираюсь сделать паузу на некоторое время», — цитирует 23-летнюю Осаку ESPN.

Победительница US Open 2020 года добавила, что она находится не в лучшем психологическом состоянии в данный момент. Осака дала понять, что не знает, когда сыграет свой следующий матч.

23-летняя японка в третьем круге Открытого чемпионата США уступила 73-й ракетке мира канадке Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

Ранее сообщалось, что Осака вышла в третий круг US Open из-за отказа соперницы.

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