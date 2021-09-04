Тренер Камельзон высказался о победе Медведева над Андухаром на US Open

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон поделился впечатлениями от матча Даниила Медведева с Пабло Андухаром из Испании на Открытом чемпионате США.
Тренер Камельзон высказался о победе Медведева над Андухаром на US Open
  • Reuters

«Медведев прекрасно выиграл свой матч. От игры к игре он набирает хороший темп. Медведев точно хочет реабилитироваться за выступление в Токио», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

25-летний москвич в матче третьего круга US Open одержал победу над Андухаром со счётом 6:0, 6:4, 6:3. Россиянин посеян на турнире под вторым номером.

На летней Олимпиаде в Токио Медведев уступил в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо Бусте.  

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

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