Медведев — о победе над де Зандсхулпом: Ботик провёл потрясающий US Open

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.
Медведев — о победе над де Зандсхулпом: Ботик провёл потрясающий US Open
  • © Elise Amendola / AP

«Ботик провёл просто потрясающий турнир. На моей памяти я дважды играл в квалификации «шлемов» и ни разу не попадал в основу. А он из квалификации пробился в четвертьфинал», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По словам Медведева, не стоит также забывать, что де Зандсхулп провёл много тяжёлых матчей на нынешнем турнире. Однако всё равно сумел вернуться в игру и показать потрясающий уровень тенниса в последних сетах.

«Если он продолжит так играть, то попадёт в топ-30», — добавил он.

В четвертьфинале US Open Медведев одержал победу над де Зандсхулпом в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Ранее сообщалось, что Медведев впервые проиграл сет на US Open 2021.

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