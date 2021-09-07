Медведев впервые проиграл сет на US Open-2021

Вторая ракетка мира Даниил Медведев впервые проиграл партию на нынешнем Открытом чемпионате США.

В четвертьфинале турнира россиянин проиграл третий сет голландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6. Тем не менее на момент написания новости Медведев лидирует по итогам трёх партий — 6:3, 6:0, 4:6.

До этого поединка россиянин с одинаковым счётом по сетам (3:0) обыграл француза Ришара Гаске, немца Доминика Кёпфера, испанца Пабло Андухара и британца Даниэля Эванса.

Ранее сообщалось, что впервые в истории US Open американские теннисисты не вышли в четвертьфинал.