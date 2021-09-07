Впервые в истории US Open американские теннисисты не вышли в четвертьфинал

Короткая ссылка
Американские теннисисты Шелби Роджерс и Дженсон Бруксби потерпели поражения в четвёртом круге турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.
Впервые в истории US Open американские теннисисты не вышли в четвертьфинал
  • Reuters

Роджерс и Бруксби были последними представителями США в одиночных сетках Открытого чемпионата США.

Таким образом, впервые в истории ни один американский теннисист не смог выйти в четвертьфинал US Open в мужском и женском одиночных разрядах. Об этом сообщает TSN Sports в Twitter.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич посетили матч Открытого чемпионата США по теннису с участием Даниила Медведева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить