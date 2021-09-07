Впервые в истории US Open американские теннисисты не вышли в четвертьфинал

Американские теннисисты Шелби Роджерс и Дженсон Бруксби потерпели поражения в четвёртом круге турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

Роджерс и Бруксби были последними представителями США в одиночных сетках Открытого чемпионата США.

Таким образом, впервые в истории ни один американский теннисист не смог выйти в четвертьфинал US Open в мужском и женском одиночных разрядах. Об этом сообщает TSN Sports в Twitter.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич посетили матч Открытого чемпионата США по теннису с участием Даниила Медведева.