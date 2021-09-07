Тарпищев: Павлюченкова играет солидно и правильно

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление россиянки Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате США.
Тарпищев: Павлюченкова играет солидно и правильно
  • Reuters

«Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили», — передаёт слова Тарпищева ТАСС.

Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал US Open, проиграв в 1/8 финала чешке Каролине Плишковой.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счётом 5:7, 4:6 в пользу Плишковой.

В первом круге US Open Павлюченкова обыграла американку Алисон Риск, во втором — словачку Анну Каролину Шмидлову, в третьем — соотечественницу Анну Грачёву.

Ранее американский теннисист Райлли Опелка сравнил россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.

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