Тарпищев: Павлюченкова играет солидно и правильно

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление россиянки Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате США.

«Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили», — передаёт слова Тарпищева ТАСС.

Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал US Open, проиграв в 1/8 финала чешке Каролине Плишковой.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счётом 5:7, 4:6 в пользу Плишковой.

В первом круге US Open Павлюченкова обыграла американку Алисон Риск, во втором — словачку Анну Каролину Шмидлову, в третьем — соотечественницу Анну Грачёву.

Ранее американский теннисист Райлли Опелка сравнил россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.