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Медведев в полуфинале US Open сыграет с 21-летним Оже-Альяссимом

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Определился соперник россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.
Медведев в полуфинале US Open сыграет с 21-летним Оже-Альяссимом
  • © AP

В полуфинале US Open Медведев сыграет с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В четвертьфинале турнира Оже-Альяссим встречался с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией. Матч завершился технической победой канадца со счётом 6:3, 3:1.

Встреча между Медведевым и Оже-Альяссимом пройдёт 10 сентября.

В четвертьфинале US Open Медведев одержал победу над Ботиком де Зандсхулпом в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Ранее Медведев прокомментировал победу над ван де Зандсхулпом.

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