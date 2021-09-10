Соболенко — о поражении в полуфинале US Open: я самоуничтожилась

Короткая ссылка
Белоруска Арина Соболенко прокомментировала поражение от канадки Лейлы Фернандес в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.
Соболенко — о поражении в полуфинале US Open: я самоуничтожилась
  • © AP

«Это был хороший матч. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Не сказала бы, что она что-то сделала, это я самоуничтожилась», — цитирует Соболенко официальный сайт US Open.

Она добавила, что разочарована. По мнению Соболенко, у неё были возможности, но она ими не воспользовалась.

В полуфинале US Open Фернандес сенсационно обыграла Соболенко со счётом 7:6, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Ранее сообщалось, что в финале US Open сыграют канадка Фернандес и британка Эмма Радукану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить