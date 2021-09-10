Соболенко — о поражении в полуфинале US Open: я самоуничтожилась

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала поражение от канадки Лейлы Фернандес в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

«Это был хороший матч. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Не сказала бы, что она что-то сделала, это я самоуничтожилась», — цитирует Соболенко официальный сайт US Open.

Она добавила, что разочарована. По мнению Соболенко, у неё были возможности, но она ими не воспользовалась.

В полуфинале US Open Фернандес сенсационно обыграла Соболенко со счётом 7:6, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Ранее сообщалось, что в финале US Open сыграют канадка Фернандес и британка Эмма Радукану.