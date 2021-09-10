В финале US Open сыграют Фернандес и Радукану

В финале Открытого чемпионата США сыграют 19-летняя канадка Лейла Фернандес и 18-летняя британка Эмма Радукану.

Лейла Фернандес сенсационно обыграла белоруску Арину Соболенко в полуфинале US Open со счётом 7:6, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Эмма Радукану победила греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Таким образом, это первый финал с участием несеянных игроков с момента начала Открытой эры в 1968 году.

Финал US Open пройдёт 11 сентября.

Ранее Даниил Медведев рассказал, что будет рад сыграть в финале US Open с Новаком Джоковичем.