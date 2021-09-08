Медведев рассказал, что будет рад сыграть в финале US Open с Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев рассказал о возможной встрече в финале с сербом Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате США по теннису.

«Если он выйдет в финал, и я также туда попаду, я буду рад. Думаю, он тоже», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

В четвертьфинале турнира Медведев одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

В полуфинальном матче US Open россиянин встретится с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В четвертьфинале US Open Джокович сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини.

Ранее Медведев прокомментировал выход в полуфинал US Open.