Медведев: если сыграю хорошо, Оже-Альяссиму легко не будет

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинальном матче US Open Медведев встретится с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Для Оже-Альяссима это будет первый полуфинал. Если ты играешь в своём первом полуфинале, это ещё не значит, что ты точно уступишь. Но я рад, что у меня больше опыта. Я знаю, что нужно делать. Я не буду скован. Если я сыграю хорошо, сопернику легко не будет», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

Он также отметил, что свой первый полуфинал на турнирах Большого шлема он выиграл.

Встреча Медведева и Оже-Альяссима пройдёт 10 сентября.

В четвертьфинале US Open Медведев одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Ранее сообщалось, что Лейла Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой.