Российский теннисист Даниил Медведев в третий раз в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.

В полуфинале US Open он в трёх сетах оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 7:5, 6:2.

В начале года отечественный спортсмен дошёл до финала Australian Open, где также в трёх партиях уступил Новаку Джоковичу — 5:7, 2:6, 2:6.

А в 2019-м Медведев в решающем противостоянии US Open проиграл Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Ранее стало известно, что в финале US Open сыграют Фернандес и Радукану.