Джокович четвёртый раз в карьере проиграл в трёх сетах в финале ТБШ

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Сербский теннисист Новак Джокович четвёртый раз в карьере потерпел поражение в трёх партиях в финале турнира Большого шлема.

В финале US Open 2021 года Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

До этого в трёх сетах 20-кратный чемпион турниров Большого шлема проигрывал в финале «мейджоров» только Роджеру Федереру на Открытом чемпионате США 2007 года (6:7 (4:7), 6:7 (2:7), 4:6), Энди Маррею на Уимблдоне в 2013 году (4:6, 5:7, 4:6) и Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» в 2020 году (0:6, 2:6, 5:7).

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим турнир Большого шлема.

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