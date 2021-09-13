Медведев в трёх сетах победил Джоковича и впервые в карьере выиграл US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Большого шлема US Open.

Встреча прошла на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке, продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина. Он совершил за матч 16 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира составил $57,5 млн.

Для отечественного спортсмена это уже второй финал на Открытом чемпионате США и впервые он стал победителем.

Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема, а американский «мейджор» он выигрывал три раза.

Ранее сообщалось, что Медведев сделал две двойные ошибки после того, как болельщики мешали ему подать на матч-боле.