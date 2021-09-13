Медведев сделал две двойные ошибки после того, как болельщики мешали ему подать на матч-боле

Российский теннисист Даниил Медведев не реализовал первый матч-бол в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

Болельщики мешали 25-летнему спортсмену при подаче на победу, после чего он сделал две двойные ошибки, а затем и проиграл гейм.

Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на Открытом чемпионате США в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев отыграл пять брейк-поинтов у Джоковича и взял второй сет в финале US Open.