Медведев сделал две двойные ошибки после того, как болельщики мешали ему подать на матч-боле
Болельщики мешали 25-летнему спортсмену при подаче на победу, после чего он сделал две двойные ошибки, а затем и проиграл гейм.
Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на Открытом чемпионате США в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Медведев отыграл пять брейк-поинтов у Джоковича и взял второй сет в финале US Open.