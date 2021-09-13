Медведев отыграл пять брейк-поинтов у Джоковича и взял второй сет в финале US Open

Завершилась вторая партия матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

25-летний россиянин выиграл второй сет со счётом 6:4. При этом Медведев отыграл пять брейк-пойнтов. Таким образом, он уже ведёт с преимуществом в две партии. В первом сете Даниил победил с тем же счётом.

Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на Открытом чемпионате США в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.

Ранее сообщалось, что пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова присутствует на финале US Open.