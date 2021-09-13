Медведев — Джоковичу: ты величайший теннисист в истории для меня

Россиянин Даниил Медведев после своей победы на US Open назвал серба Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории.

«Несмотря ни на что, с учётом всего того, что было достигнуто тобой в это году и за карьеру в целом, ты для меня — величайший теннисист в истории», — сказал Медведев после матча.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Медведев извинился перед Джоковичем и болельщиками за отобранный календарный шлем.