Медведев извинился перед Джоковичем и болельщиками за отобранный календарный шлем
«Никогда не нервничал во время речи, как сейчас. Для начала хотел бы извиниться перед болельщиками и Новаком. Мы все знаем, чего он хотел сегодня достичь», — сказал Медведев после матча.
В этом сезоне Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Таким образом, в случае победы на US Open он бы стал вторым теннисистом в открытой эре после Рода Лейвера, которому бы удалось выиграть календарный Большой шлем.
25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Джокович поздравил Медведева с победой в финале US Open.