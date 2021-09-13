Медведев извинился перед Джоковичем и болельщиками за отобранный календарный шлем

Российский теннисист Даниил Медведев после своей победы в финале US Open принёс извинения перед своим соперником сербом Новаком Джоковичем

«Никогда не нервничал во время речи, как сейчас. Для начала хотел бы извиниться перед болельщиками и Новаком. Мы все знаем, чего он хотел сегодня достичь», — сказал Медведев после матча.

В этом сезоне Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Таким образом, в случае победы на US Open он бы стал вторым теннисистом в открытой эре после Рода Лейвера, которому бы удалось выиграть календарный Большой шлем.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович поздравил Медведева с победой в финале US Open.