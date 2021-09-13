Джокович поздравил Медведева с победой в финале US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его победы в финале US Open 2021 года.

«Во-первых, хочу поздравить тебя, Даниил. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим», — сказал Джокович после матча.

Он также пожелал своему сопернику ещё больше успехов на турнирах Большого шлема в дальнейшем и выразил уверенность, что Даниил ещё не раз будет стоять на награждении после участия в финалах «мейджоров». После этого легендарный теннисист обратился к публике арены «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке.

«Представлял два возможных сценария, как буду стоять перед вами. Пусть мне и не удалось победить, но моё сердце наполнено радостью, ведь благодаря вам я чувствую себя самым счастливым. Вы меня тронули до глубины души, и я никогда прежде у меня не было таких чувств в Нью-Йорке. Люблю вас. Скоро увидимся», — добавил Джокович.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович четвёртый раз в карьере проиграл в трёх сетах в финале ТБШ.