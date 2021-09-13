Медведев обратился к американским болельщикам после победы на US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев обратился к американской публике после своей победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.
Медведев обратился к американским болельщикам после победы на US Open
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  • © US Open Tennis

«Хотел бы поблагодарить вас ребята. Да, возможно, вы больше болели за Новака, но вас можно понять. Тем не менее вы придавали мне много энергии на протяжении минувшей недели. Вы это делаете уже с 2019 года на самом деле, но она всё ещё мне помогает. Это было непросто, но спасибо вам большое», — сказал Медведев после матча.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема. 

Ранее Медведев поблагодарил свою жену и тренера после победы на US Open.

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