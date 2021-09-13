В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при ЧП с самолётом
По его словам, четыре человека, включая пилота, погибли. В числе погибших жители Иркутска, Ангарска и Магистрального.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
«В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура», — заявил он.
Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По данным областного правительства, трое пострадавших находятся в реанимации.