В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим при ЧП с самолётом

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В Иркутской области 15 сентября будет объявлен траур по погибшим в результате крушения самолёта L-410. Об этом в своём Instagram написал глава региона Игорь Кобзев.

По его словам, четыре человека, включая пилота, погибли. В числе погибших жители Иркутска, Ангарска и Магистрального.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура», — заявил он.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

По данным областного правительства, трое пострадавших находятся в реанимации.

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